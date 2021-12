Sono momenti di tensione all’interno della casa di Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantante LDA ha avuto un forte scontro con Rudy Zerbi. Ecco cosa è successo

Luca D’Alessio, in arte LDA, è il giovanissimo cantante figlio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato. All’interno del programma Amici, LDA si è fatto subito notare per il suo talento e per i numerosi successi già riscossi. Luca sta vivendo un percorso sicuramente molto intenso costellato di soddisfazioni, ne sono un esempio le recenti vittorie del Disco D’Oro grazie al brano inedito Quello Che Fa Male e della Oreo Challenge. Inoltre, il suo ultimo inedito Scusa pur essendo uscito da pochissimo e già in cima a tutte le classifiche.

Per LDA non è però tutto rose e fiori, le vittorie sono tante ma non mancano neppure i confronti che il giovane figlio d’arte deve subire proprio a causa del padre famoso. Negli ultimi giorni Luca è stato anche coinvolto, all’interno del programma, in uno scontro proprio con il suo mentore Rudy Zerbi.

Amici di Maria De Filippi, LDA si scontra con Rudy Zerbi

Spesso è capitato che all’interno della casa i rapporti tra insegnanti e allievi diventassero difficili. I ragazzi sono giovanissimi e spesso il loro comportamento finisce con l’indispettire gli insegnanti che si impegnano a rimetterli in riga.

Questa volta è toccato al figlio di Gigi D’Alessio, colpevole di aver trascurato i suoi doveri domestici all’interno della casa. Per l’ennesima volta infatti, gli alloggi degli studenti si sono trovati in condizioni di disordine e scarsa pulizia, cosa che denota una scarsa attenzione da parte dei ragazzi. La reazione di Rudy Zerbi non si è fatta attendere molto; l’insegnante si è rivolto ad LDA rimproverandolo aspramente per la situazione creatasi di cui anche il giovane cantante è colpevole.

“Mi fai sentire umiliato. E se mi sento umiliato io non so tu come dovresti sentirti. Non stai rispettando perchè te ne freghi. Tu da oggi e per tutta la settimana pulisci tutta la casa per tutti, i bagni, le camere, per tutti.” Questo il duro rimprovero di Rudy Zerbi, accompagnato dall’ordine perentorio di ripulire gli alloggi, rivolto al cantante .