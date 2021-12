“Amici 21”, anticipazioni prossima puntata: Mattia a rischio eliminazione

Anticipazioni della prossima puntata di Amici di Maria De Filippi: ospiti speciali della puntata Sabrina Ferilli e Marco Mengoni, che ha presentato il suo nuovo album

Dopo tre mesi nella scuola di Amici di Maria De Filippi, le cose per i ragazzi stanno diventando sempre più difficili. Sembra che i ragazzi non festeggeranno il Natale con tranquillità, perché ogni settimana si ritrovano ad affrontare sfide difficili e il loro posto nella scuola viene messo sempre in discussione. Oggi è stata registrata una nuova puntata che andrà in onda domenica 12 dicembre 2021. Ospiti eccezionali: Marco Mengoni che ha presentato il suo nuovo album e l’attrice romana Sabrina Ferilli.

Amici 21, anticipazioni della prossima puntata

