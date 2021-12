“Amici 2021”, LDA nuovo record personale: c’è chi però non ha gioito per lui. Tutti i dettagli

Il figlio di Gigi D’Alessio all’interno della scuola di Canale 5 è tra i giovani più presi di mira da una delle docenti presenti, ecco cosa è successo.

Lui è il figlio 18enne del cantante partenopeo Gigi D’Alessio, una vera rivelazione per moltissime persone che fino al suo ingresso nella scuola non avevano ancora avuto modo di ascoltare le sue creazioni.

La sua famiglia illustre però, fin da subito, non ha fatto altro che gettare fuoco alle polemiche di chi lo vorrebbe seduto tra i banchi di “Amici 2021” solo perché “figlio di”. Prima fra tutti c’è l’insegnante Anna Pettinelli che non ha mai smesso di punzecchiarlo proprio per via di questa sua discendenza privilegiata.

Varie volte non ha esitato a rimandare in sfida LDA (Luca D’Alessio) quasi per ripicca, suscitando le ire invece del collega Rudy Zerbi, suo coach stimato.

Proprio pochi giorni fa però per LDA una bellissima notizia che ha messo a tacere almeno per una volta la sua rivale più acerrima nel programma. Vediamo cosa gli è accaduto.

LDA porta a casa una grande vittoria, anche la Pettinelli si è dovuta ricredere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚡️LDA💛 (@lucadalessio_real)

LDA da quando è entrato nella scuola di “Amici” è sempre stato elemento di discordia tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Il 3 dicembre scorso però gli è stato presentato il suo primo Disco D’Oro per le vendite legate al brano “Quello che fa male” direttamente da Anna, punzecchiata dal collega che l’ha così presa in giro:

“C’è posta per te…Il cecchino Pettinelli che non sbaglia”. “Sei talmente rinco”, ha risposto la speaker. “Questo è il suo disco d’oro…Auguro a LDA che sia il primo di una lunga serie…Sai qual è la differenza tra me e te? Che io non rosico e tu muori”.

Ma per LDA le sorprese non finiscono qui. Ieri ha presentato il suo ultimo brano inedito “Scusa” e gli è stato comunicato che ha battuto il record di Sangiovanni in termini di velocità di inserimento nella Top 50 e nella Viral 50.

Per lui infatti un 31esimo posto della Top 50 (cioè le 50 canzoni con più riproduzioni giornaliere su Spotify) ed un 41esimo posto della Viral 50 più passate sul web. Forse c’è chi si dovrà ricredere…