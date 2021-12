Anna Tatangelo sconvolge Mediaset, è lei la nuova regina: share altissimo

Anna Tatangelo sconvolge Mediaset: la cantante è una conduttrice bravissima, e oggi sono tutti innamorati di lei!

“Scene da un matrimonio” si è concluso da poco, e oggi Anna Tatangelo si sta concentrando al 100% su “All Together Now”. Il programma di recente l’ha addirittura vista esibirsi in un balletto in compagnia di Michelle Hunziker! La conduzione della Tatangelo, in generale, è stata accolta dal pubblico del programma con ampio successo, e nessuno sembra sentire la mancanza del suo precedente Mengacci.

Anna Tatangelo, share mai così alto: sono tutti innamorati di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo ha dimostrato di essere bravissima a dosare la sua presenza all’interno di “Scene da un matrimonio”, conducendo il programma con frivolezza ma senza mai risultare troppo invadente o chiacchierona. Il pubblico ha sicuramente notato il suo impegno, e infatti gli ascolti del programma sono cresciuti a dismisura! Gli ammiratori della cantante oggi si chiedono cosa ne sarà di lei: tornerà a cantare, o resterà in televisione nei panni di frivola conduttrice?

Tv Blog ha raccontato che “Mediaset avrebbe intenzione di chiedere ad Anna Tatangelo di condurre programma ancora per un anno”. È possibile, dunque, che la cantante resterà alle redini di “Scene da un matrimonio” anche durante la prossima stagione! Lei stessa si è già lasciata sfuggire qualche piccola indiscrezione a riguardo, raccontando a tutti che la produzione del programma stava già svolgendo i casting necessari per scegliere i partecipanti della prossima stagione. Mediaset sarà sicuramente contenta del successo ottenuto dalla nuova presentatrice, e non ha mai nascosto di puntare moltissimo su di lei e sul programma, a cui è stata dedicata una delle fasce orarie più importanti della domenica pomeriggio.

Pare quindi che la Tatangelo resterà in televisione ancora per un po’. Non va ugualmente bene alle colleghe di Mediaset, tra cui anche Barbara d’Urso e Federica Panicucci, che restano in una situazione di stand-by poco chiara.