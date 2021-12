“Ballando con le Stelle”: divampa la polemica. Giovanissima ballerina nel mirino degli hater

“Ballando con le Stelle”. Piccola polemica scoppiata a causa del segmento interno “Ballando con te”. Sul web piovono i commenti al vetriolo

Puntata carica di emozioni quella di “Ballando con le stelle” avvenuta il 4 dicembre scorso. Tante esibizioni di altissimo profilo al punto che ben due coppie sono salite sul gradino più alto del podio a pari merito: si tratta di Federico Lauri e Anastasia Kuzmina da un lato, Morgan e Alessandra Tripoli dall’altro, tutti assestati su 65 punti.

Purtroppo, sono stati eliminati il motociclista Andrea Iannone (ex di Belen Rodriguez) in coppia con Lucrezia Lando, coach e vincitrice della scorsa edizione in tandem con l’attore Gilles Rocca. Tuttavia, un altro episodio ha scosso il pubblico da casa.

“Ballando con le stelle”. Il segmento “Ballando con te” ha scatenato commenti scomodi

“Ballando con te” è stato un programma spin off di “Ballando con le Stelle” prima di essere totalmente inglobato dal format principale. Si basa sulle esibizioni di persone non famose ma accomunate dalla grande passione per la danza.

L’edizione 2021, dedicata ai piccoli ballerini, ha scatenato la polemica poiché le fila dei concorrenti è arricchita da Brenda Gozzoli, figlia di Sara Di Vaira, classe 1979, originaria di Cecina, nota per essere dal 2009 una delle coach del talent show di Milly Carlucci.

La giovanissima Brenda è nata dal matrimonio con Mirko Gozzoli, anche lui ballerino e otto volte campione negli standard. Dopo aver visto tanti allievi essere preparati dalla propria madre, stavolta è arrivato anche il momento della ragazzina che ha dato prova del suo innato talento di fronte a milioni di italiani.

Si è esibita sulle note di un brano remixato di Raffaella Carrà (“Rumore”) e ha battuto il suo sfidante, un giovane ballerino di nome Leonardo.

Queste le parole di Milly Carlucci prima di annunciare il verdetto: “Leonardo è l’essenza della danza classica mentre Brenda Gozzoli è la tecnica e l’energia dance”.

Sui social si sono scatenati i commenti degli hater, come a voler sottolineare una sorta di favoritismo nei confronti della piccola danzatrice: “Se non fosse stata la figlia della Di Vaira col cavolo che passava! Alla fine ha fatto ginnastica, non ha ballato”, “Può essere mai che tra centinaia di bambini abbiano scelto proprio la figlia della Di Vaira?”.

E ancora: “Non mi è piaciuta la scelta di far vincere la figlia di una maestra. Un cliché troppo scontato e poi quella non è danza ma ginnastica ritmica”, “Esagitata, vittima il bravissimo sfidante che non aveva nessun parente in crew”.