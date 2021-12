Belen Rodriguez non smette mai di far parlare, anche con Antonino siamo giunti al capolinea? Intanto ripensa a De Martino

La showgirl Belen Rodriguez in questo periodo ha fatto parlare di sè a causa della crisi con il compagno Antonino Spinalbese, dopo la nascita della loro prima figlia Luna Marie. Tutto andava bene prima dell’arrivo di Luna, poi qualcosa è cambiato. Dopo settimane di crisi pare che la Rodriguez abbia preso una decisione. Intanto emergono nuovi dettagli sulla fine della storia con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez si esprime sulla storia con Antonino

Sono emerse novità sulla situazione sentimentale tra Antonino e Belen Rodriguez. Dopo settimane di crisi in cui i due apparivano sempre più lontani, sembrava ci fosse stato un riavvicinamento. Ora però arrivano voci, da parte di Deianira Marzano, che vogliono Belen definitivamente single.

La Marzano ha infatti rivelato che durante una festa a cui ha partecipato Belen, avrebbe ammesso che con Antonino sia tutto finito. E che con Stefano De Martino la storia è terminata perché lei voleva un altro bambino e lui invece no. I motivi per cui con Antonino sarebbe finita non sono stati resi noti però. Solo qualche giorno fa sorridevano felici al parco e si baciavano.

Ora invece appaiono nuovamente separati, lei è stata al Bulgari hotel con il padre qualche giorno e poi sul Lago maggiore con tutta la famiglia eccetto Antonino. Su instagram sono sempre più distanti, mai foto insieme e nemmeno con la famiglia.

Lei aveva assicurato che non si erano mai lasciati, ma a questo punto sembra tutto molto strano. La situazione sembra quindi essere in standby, nulla si muove al momento.

Entrambi condividono foto da soli con la bambina, e mai insieme. Forse desiderano privacy oppure davvero la crisi si fa sempre più profonda e i due si vogliono separare. Quando c’è un figlio di mezzo si tende sempre a cercare un punto d’incontro, era stato così anche con De Martino. Ma non è chiaro al momento quale sia questo punto d’incontro e in che termini. Forse la storia è arrivata davvero al capolinea.