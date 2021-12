“Non si vede ma c’è…”, Belen Rodriguez sirena d’acqua senza veli: la visuale sul retro è da arresto cardiocircolatorio – FOTO

Operazione riscatto riuscita per Belen Rodriguez, completamente senza veli o quasi: i fan notano quel dettaglio segreto a cui si può far benissimo a meno…

Un coinvolgimento di spettatori e followers, proprio come ai vecchi tempi per la splendida Belen Rodriguez. La modella ed ex conduttrice argentina ha fatto impazzire tutti, rendendosi protagonista di uno scatto sensazionale immortalato sul profilo Instagram personale.

I fan hanno sognato fino all’ultimo angolo di un’inquadratura per deboli di cuore, a cui eravamo abituati ad assistere un tempo. Il seguito in particolar modo nella vita privata non ha riservato limpide aspettative per Belen. Durante il periodo di Stefano De Martino ha dovuto ricorrere ad ausili speciali tra amiche e sorella, Cecilia per lenire le sofferenze d’amore.

Il futuro ha riservato una nuova possibilità di riscatto con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto Luna Marie. Oggi i due sembrano essere quasi definitivamente ai ferri corti, al cospetto di un legame che sembrava inossidabile sotto tutti i punti di vista

Belen Rodriguez straripante senza veli: blackout totale su Instagram. Che spettacolo!

Dopo le diverse delusioni d’amore racimolate per mano di Stefano De Martino e per ultimo di Antonino Spinalbese hanno mandato un segnale ben preciso alla modella argentina.

Belen Rodriguez lascia da parte i sentimenti e si concentra su se stessa, come non faceva ormai da tempo. E’ bastato un singolo scatto per mandare in visibilio i tantissimo appassionati che hanno riempito di likes e apprezzamenti una performance per cuori forti e a tema ‘Estate’.

Come una sirena spiaggiata e quasi senza veli, Belen si fa immortalare distesa a pelo d’acqua e con un lato B sullo sfondo a dir poco perfetto.

La visuale dall’alto è ai limiti della censura e fa innamorare a prima vista tutti i fan occasionali che hanno contribuito a rilanciare ufficialmente le ambizioni da modella navigata della sorella di Cecilia.

E voi, invece cosa ne pensate dall’immagine divina e al naturale di Belen Rodriguez? Sarà il preludio per un nuovo futuro da protagonista in ‘solitaria’?