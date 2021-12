Belen Rodriguez è di nuovo single. Dopo la rottura con Antonino Spinalbese la modella argentina ha deciso di raccontare a tutti la verità.

Belen Rodriguez ha svelato ad alcune amiche il motivo dell’ultima rottura con De Martino. La storia tra la showgirl e il ballerino ha tenuto tutti con il fiato sospeso per molti anni, complici anche i parecchi allontanamenti e riavvicinamenti. Evidentemente il matrimonio e il figlio Santiago non sono bastati a tenerli insieme, e Belen e Stefano si sono lasciati per l’ultima volta poco più di un anno fa. Il motivo sarebbe finalmente stato svelato!

Belen Rodriguez racconta la verità, ecco perché lei e De Martino si sono lasciati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Belen e Stefano❤❤ (@belen.stefano.official)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Giulia Stabile, la dedica più dolce per Sangiovanni e la FOTO che commuove i fan

A Belen non è andata bene nemmeno con il fidanzato che è arrivato subito dopo l’ultima rottura da Stefano, Antonino Spinalbese. Con lui Belen ha deciso di mettere al mondo la sua seconda figlia, Luna Marì, ma poco dopo la nascita della bambina i due hanno smesso di farsi vedere insieme, e si pensa che si siano lasciati già da tempo.

Poche settimane fa Belen, invitata ad una festa di lavoro a Napoli, ha deciso di raccontare ad alcuni amici i motivi che l’hanno portata a scegliere di allontanarsi sia da Stefano che da Antonino. Deianira Marzano, sua amica, ha raccontato a La Voce di Napoli che Belen, durante la festa, ha raccontato a tutti di aver lasciato De Martino poiché lui non sembrava interessato ad avere un altro figlio. L’argentina, molto legata alla famiglia, ha deciso così di creare la sua piccola famiglia con un altro uomo. Non è chiaro perché la relazione con Spinalbese sia finita, e nessuno dei due diretti interessati ha ancora raccontato nulla. Nonostante alcuni paparazzi li abbiano fotografati insieme di recente c’è chi pensa che Belen e Antonino si siano lasciati subito dopo la nascita della bambina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> “Innamorato di te”. Miryea Stabile e la vacanza da sogno. Insieme a lei una vecchia conoscenza – FOTO

Che Belen abbia “usato” l’ex compagno solo per avere la bambina, lasciandolo poi da parte? Effettivamente la famiglia Rodriguez è grande e molto unita, e la modella non ha certo bisogno di un uomo per essere felice in compagnia dei figli, dei nonni e dei fratelli.