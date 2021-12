Benessere a tavola: i 5 alimenti più ricchi di Vitamina K

Tra le vitamine più sconosciute abbiamo la naftochinone; essenziale per memoria e ossa: ecco 5 alimenti ricchi di vitamina K da servire a tavola.

Vitamina K, questa sconosciuta. La conoscono in pochi; eppure, anche questo gruppetto di vitameri liposolubili è nodale per il corretto funzionamento dell’organismo. Essenziale soprattutto per la coagulazione del sangue o per controllare il legame del calcio nelle ossa e in altri tessuti, la vitamina K, o naftochinone, è assimilabile perlopiù in alimenti vegetali, quali pomodori, spinaci, cavoli e cime di rapa; tuttavia, questa sostanza è già presente nel nostro corpo: si produce nell’intestino e si accumula nel fegato, ma viene rilasciata solo quando il loro utilizzo diventa vitale. Scopriamo insieme 5 alimenti ricchi di vitamina K.

NON PERDERTI ANCHE >>> Benessere a tavola: 6 incredibili benefici dei ceci

Benessere a tavola: 5 alimenti ricchi di vitamina K

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucy Hutchings (@shegrowsveg)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Benessere a tavola: 5 incredibili benefici dei chiodi di garofano

cavolo: non importa se cavolo riccio, cavoletti di Bruxelles o cavolo cinese… L’intera famiglia dei cavoli è particolarmente ricca di vitamina K: un grande vantaggio per gustare questo particolare gruppo di vitameri in ricette differenti, cotte o crude a seconda della varietà di cavolo scelta.

non importa se cavolo riccio, cavoletti di Bruxelles o cavolo cinese… L’intera famiglia dei cavoli è particolarmente ricca di vitamina K: un grande vantaggio per gustare questo particolare gruppo di vitameri in ricette differenti, cotte o crude a seconda della varietà di cavolo scelta. cetriolo: essenziale contro i radicali liberi, oltre a essere un ottimo antiossidante naturale, il cetriolo è anche ricco di vitamina K. Gli specialisti consigliano di consumarlo con la buccia per assorbire al massimo il suo intero apporto nutrizionale.

essenziale contro i radicali liberi, oltre a essere un ottimo antiossidante naturale, il cetriolo è anche ricco di vitamina K. Gli specialisti consigliano di consumarlo con la buccia per assorbire al massimo il suo intero apporto nutrizionale. spinaci: l’alimento preferito da Braccio di Ferro contiene anche una una buona quantità di vitamina K. L’alimento numero uno del benessere del corpo ha tutte le proprietà che servono per vivere in salute: antiossidanti naturali e tesoriere di ferro, gli spinaci non solo rinforzano il sistema immunitario, ma proteggono vista, pelle e mucose in virtù delle sue vitamine A e C; del magnesio e dei carotenoidi.

l’alimento preferito da Braccio di Ferro contiene anche una una buona quantità di vitamina K. L’alimento numero uno del benessere del corpo ha tutte le proprietà che servono per vivere in salute: antiossidanti naturali e tesoriere di ferro, gli spinaci non solo rinforzano il sistema immunitario, ma proteggono vista, pelle e mucose in virtù delle sue vitamine A e C; del magnesio e dei carotenoidi. kiwi: vitamina C e non solo. Anche il kiwi è una tesoriera naturale di vitamina K (secondo le stime ufficiali circa 40 microgrammi per 100 grammi). Ottimo sia a colazione sia a merenda.