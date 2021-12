Can Yaman e Francesca Chillemi potrebbero essere i prossimi protagonisti di una bellissima storia d’amore: Alfonso Signorini ha svelato tutto!

Dopo la rottura con Diletta Leotta, che per quasi un anno ha fatto sospirare anche i cuori meno appassionati di gossip, Can Yaman sembra aver conquistato un’altra delle ragazze più belle del nostro paese. Questa volta l’attore sembra essere riuscito ad infilarsi in casa di Francesca Chillemi, che però è sposata da tempo. A portare il gossip sulla tavola pubblica è stato, ovviamente, il settimanale Chi sotto la direzione di Alfonso Signorini.

Can Yaman e Francesca Chillemi, i segnali sono chiari: Alfonso Signorini pubblica le foto

Alfonso Signorini ha deciso di pubblicare sul suo settimanale Chi alcune foto scattate dai paparazzi a Francesca Chillemi e Can Yaman. Nelle fotografie, pubblicate ovviamente senza il consenso dei due protagonisti, gli attori si vedono uscire dal portone di casa di Francesca, a Roma. Francesca e Can sono usciti dalla stessa casa, sì, ma in due momenti diversi, ed è stato proprio questo a suscitare la curiosità del pubblico: che abbiano passato la notte insieme, cercando poi di depistare i fans uscendo separati?

Nessuno dei due diretti interessanti ha commentato pubblicamente le fotografie di Signorini. Francesca, però, che tiene molto al suo matrimonio con Stefano Rosso, ha deciso di pubblicare alcune fotografie in compagnia del marito su Instagram. Sebbene non sia stato scritto nessun commento diretto la pubblicazione degli scatti è facile da interpretare: tra Francesca e Stefano va tutto a gonfie vele, ed è probabile che il marito dell’attrice non abbia minimamente considerato il gossip pubblicato da Chi. Francesca e Can Yaman sembrano condividere un rapporto puramente professionale, ed è probabile che grazie alla frequente collaborazione lavorativa siano ora buoni amici.

Il modello turco non sembra interessato a tornare tra le braccia di Diletta Leotta, nonostante i fans della giornalisti non riescano a smettere di sperare in un ritorno di fiamma. Non sappiamo se e chi stia frequentando oggi il modello, ma è probabile che dopo essere stato a lungo sotto i riflettori della Leotta oggi preferisca condurre una vita più riservata.