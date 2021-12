Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi giovedì 9 dicembre, ha comunicato i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia tramite bollettino.

Appena pubblicato, come di consueto, sul sito del Ministero della Salute, il bollettino odierno relativo all’epidemia da coronavirus diffusasi nel nostro Paese. Stando all’aggiornamento di oggi, le persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza sono 5.164.780, ossia 12.527 unità in più rispetto a ieri. Continuano a crescere anche i soggetti attualmente positivi che ammontano a 254.553 (+5.339), così come i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: 811 in totale e 20 in più di ieri. Le persone guarite complessivamente sono 4.775.676 con un incremento di 7.098 unità rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 79 morti che hanno portato il bilancio totale delle vittime in Italia a 134.551.

La Regione Abruzzo, si legge nelle note, ha eliminato dal totale dei positivi 2 casi: un duplicato e uno già segnalato da altra Regione. Anche l’Emilia Romagna ha sottratto 5 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare. Il Friuli Venezia Giulia ha eliminato 4 casi: 2 in quanto test antigenici non confermati da test molecolare e 2 rimossi dopo revisione. La Provincia Autonoma di Bolzano specifica che 1 dei 331 nuovi positivi deriva da test antigenico confermato da test molecolare e che è stato eliminato 1 caso positivo al test antigenico non confermato da test molecolare.

La Regione Campania segnala che 1 deceduto registrato in data odierna risale ai giorni scorsi. La Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai giorni precedenti.

Covid-19, bollettino: i dati di mercoledì 8 dicembre

Stando al bollettino di ieri, i casi di contagio complessivi erano ad oggi 5.152.264. In crescita anche i soggetti attualmente positivi che risultavano essere 249.214, così come i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: 791 in totale. I guariti erano 4.768.578 mentre il bilancio totale delle vittime saliva a 134.472.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di martedì 7 dicembre

Secondo l’aggiornamento del Ministero della Salute di martedì, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza ammontavano a 5.134.318 con un incremento rispetto a ieri di 15.756 unità. Salivano i soggetti attualmente positivi a 240.894 (+5.059) ed i pazienti in terapia intensiva: 776 in totale. Le persone guarite erano 4.759.038, il bilancio totale delle vittime saliva a 134.386.

Vaccini, Governo appronta un piano per accelerare i piani di consegna

Anticipare le consegne di nuove dosi di vaccino sarebbe l’obbiettivo primario del Governo ora che il traguardo delle 100 milioni somministrate è stato raggiunto e la popolazione immunizzata sale all’84,86%. Ed è così, riporta Sky Tg24, che l’Italia ha deciso di pressare le case farmaceutiche per ricevere le terze dosi e aumentare le forniture.

Attualmente, i “magazzini” regionali potrebbero contare solo su 5 milioni di dosi che vengono ritenute esigue rispetto agli standard che si vogliono ottenere. Entro il 31 dicembre, quindi, si spera che arriveranno le altre 10 milioni richieste. Un passaggio fondamentale se durante le festività natalizie si vuol procedere con le somministrazioni senza intoppi.

Il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo nei giorni scorsi ha reso noto che prima dell’inizio del 2022 dovranno essere portati a termine ben 14 milioni di cicli vaccinali.

Terapie intensive, i dati sulle occupazioni: aumentano i non vaccinati e diminuiscono gli immunizzati

I numeri di casi covid giornalieri in Italia continua a crescere. Ma sembra che i contagi riguardino per la maggiore soggetti non vaccinati. Questo, riporta Il Meteo.it , quanto emergerebbe da un report effettuato dalla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. A guardare i numeri emergerebbe, inoltre, che sarebbe i no-vax ad occupare il maggior numero di posti in Terapia intensiva. Il trend mostrerebbe un aumento in tal senso del +17%. Un calo, invece, quello degli immunizzati che necessitano ricovero in rianimazione: -10%.

Un dato di certo positivo che fornisce la riprova di come la campagna vaccinale sia l’unico strumento per lasciarsi alle spalle la pandemia. Dal rapporto del Fiaso è emerso anche che l’età media di soggetti con manifestazioni gravi della malattia e non vaccinati sarebbe di 63,4 anni, mentre nei vaccinati sarebbe 74,7.

Fondazione Gimbe, l’analisi sulla pandemia: i numeri parlano chiaro

Non accenna a mostrare segni di miglioramento la curva epidemiologica in Italia. Stando a quanto rilevato dalla Fondazione Gimbe, riporta Rai News, sarebbe emerso che nella settimana dall’1 al 7 dicembre 2021 si sarebbe verificato un aumento di nuovi casi pari al +22,4%, mentre le morti sarebbero salite del +12% rispetto alle precedenti rilevazioni.



In crescita anche i casi attualmente positivi che fanno registrare un +24% e le terapie intensive con un +13,6%. Il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta ha spiegato che ormai da 7 settimane il trend è costantemente in ascesa. E ciò in tutte le regioni, nessuna esclusa.