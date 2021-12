Diletta Leotta ha postato un nuovo scatto sul suo profilo Instagram: la conduttrice indossa una magliettina bianca che non cela il suo lato A esplosivo.

Diletta Leotta non delude mai le aspettative dei suoi followers e condivide con frequenza contenuti da arresto cardiocircolatorio sul suo profilo di Instagram. In realtà, la bella giornalista anche sulla piattaforma di Dazn regala visioni paradisiache sfoderando nei campi di tutta Italia outfit al limite del legale.

Questa sera, la siciliana ha pubblicato un post alquanto divertente: la concentrazione degli utenti si sposta però sul suo fisico mostruoso e sulla magliettina di colore bianco che non nasconde il suo esagerato davanzale. Nonostante il contenuto sia stato pubblicato da pochissimo tempo, è già boom di commenti.

Diletta Leotta, magliettina bianca strettissima: bombe paurose

Diletta, con il post che ha condiviso poco fa in rete, ha svelato ai followers che il download di uno dei giochi più amati di sempre è disponibile gratis per tutti. “Sta per iniziare una nuova stagione, i giocatori sono pronti a scendere in campo…ops… meglio dire in azione”: scherza così in didascalia la nativa di Catania.

Alle spalle della 30enne c’è anche Daniele Battaglia: il conduttore radiofonico sta giocando attaccato allo schermo. Gli occhi dei followers si spostano tutti sulla conduttrice: Diletta indossa una magliettina di colore bianco che mette in evidenza le sue forme bombastiche. Il sorriso del volto di Dazn irradia luminosità nel mondo dei social network. Boom di commenti per il post: alcuni scherzano sul gioco, altri rilasciano apprezzamenti, altri ancora sottolineano i miglioramenti fisici della giornalista.

Diletta, qualche giorno fa, ha bacchettato addirittura José Mourinho, reo di non aver risposto alle domande di rito post partita. Il botta e risposta tra i due divenne anche virale.