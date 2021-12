La conduttrice ieri per l’Immacolata ha svelato come rallegrare queste giornate di festa in famiglia, i fan si sono scatenati nei commenti.

La sua prossima conduzione è ancora in fase di trattativa, nelle ultime settimane si parla di un programma domenicale che seguirebbe “Domenica In” al posto di “Da noi…a ruota libera” condotto da Francesca Fialdini.

Mentre però è ancora tutto in sospeso, Elisa Isoardi cerca di portare avanti la sua vita privata nel modo migliore, e cosa c’è di più felice che regalare allegria in famiglia e al pubblico che affezionato continua da sempre a seguirla copioso sui social?

Elisa Isoardi mette allegria, una vera maga ai fornelli. Cos’ha combinato?

Nulla di quello che potreste pensare! Niente foto osé o private, ha semplicemente realizzato un piatto della tradizione napoletana, ovvero pasta, patate e provola filante, che ha magistralmente eseguito nella sua cucina.

“Per questo giorno di festa, una ricetta della tradizione napoletana facile e gustosa, che si può interpretare a piacere come ho fatto io”.

E gli ingredienti? “Pochi ma buoni”, spiega Elisa:

300 g pasta mista

800 g patate

200 g provola (o anche tutta 🤣)

1 cipolla

Crosta di Parmigiano

Olio, sale, pepe qb.

“Nella ricetta napoletana c’è anche il pomodoro 🍅 che si mette insieme alle patate”. La conduttrice unisce in una pentola capiente la cipolla tritata con le patate a dadini, olio e del brodo vegetale che va rabboccato finché queste non sono tenere. A metà cottura aggiungere anche la pasta mista e terminare la preparazione sempre a fuoco basso.

Quando il tutto è bello denso e cremoso, versare la pasta all’interno di ciotole di terracotta adagiando prima sul fondo anche qualche fetta di provola che col calore della pasta e patate si scioglierà perfettamente. Servire bollente!

I fan si sono scatenati nei commenti dando tutti la loro personale versione della ricetta, tanti i complimenti ricevuti in poche ore dopo la pubblicazione dei video. Qualcuno ha scritto però: “Ma non sei piemontese, di Cuneo? 😂” per riconoscerle la bravura di fronte ad un piatto napoletano che ha eseguito nel migliore dei modi.