Esonero Mourinho, ore calde in casa Roma: i giallorossi stanno deludendo e arrivano sirene dall’Inghilterra.

Lo scorso maggio, i tifosi della Roma esultarono per una gioia incredibile: iniziò ufficialmente l’era Mourinho. Lo Special One è da tutti considerato uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi, capace di vincere coppe come la Champions League e campionati. L’Inter lo ricorda ancora con grande affetto: nella stagione 2009-2010 fu uno degli eroi del triplete.

I primi mesi con il portoghese in panchina sono stati assai complessi per i capitolini. La Roma, al momento, naviga al settimo posto in classifica: anche squadre come Fiorentina e Juventus (protagonista di un disastroso inizio di campionato) sono davanti ai giallorossi. La banda di Mou ha collezionato anche figuracce in Conference League con il Bodo Glimt, perdendo 6 a 1 in trasferta e pareggiando 2 a 2 in casa. Dopo due pesanti sconfitte consecutive con Bologna (1 a 0 per gli emiliani) e Inter (0-3 all’Olimpico) scricchiola la panchina della Roma. L’avventura del 58enne in giallorosso potrebbe chiudersi a breve.

Esonero Mourinho: sirene dall’Inghilterra

I tifosi della Roma non sono contenti: nonostante l’arrivo di Mourinho, la squadra naviga in un pericolosissimo limbo. La situazione in classifica è assai complessa: in 16 turni di campionato i giallorossi hanno raccolto già 7 sconfitte. Secondo alcuni rumors che circolano con insistenza, Mou sarebbe anche a rischio esonero.

Secondo quanto spiegato dal quotidiano britannico ‘Star’, lo Special One sarebbe finito nel mirino dell’Everton. I Toffees hanno avuto un inizio poco brillante e si trovano nella parte destra della classifica. La vittoria di ieri al fotofinish ha tolto un po’ di malumori che aleggiano sulla squadra allenata da Benitez. In caso di addio dello spagnolo, i media inglesi sono certi che l’Everton farà un tentativo per il portoghese ex Tottenham.

Mourinho ha trascorso tantissimi anni in Premier League e potrebbe quindi decidere di tornare in Inghilterra. Al momento, comunque, è assai improbabile un suo esonero.