“Fisico statuario”. Cecilia Rodriguez, via vestiti e il web va in tilt FOTO

Cecilia Rodriguez ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha lasciato i suoi followers senza fiato: ogni giorno che passa è sempre più bella

Cecilia Rodriguez è una delle donne più amate del mondo dei social. La conosciamo tutti per essere la sorella di Belen, e per essere arrivata in Italia poco dopo di lei. Nel corso degli anni è riuscita a farsi conoscere indipendentemente dai suoi rapporti familiari, e sicuramente un punto di svolta è arrivato quando nel 2017 ha deciso di provare a partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Lì la sua carriera ha decisamente preso il volo, ma non solo quella: anche il suo privato.

Cecilia Rodriguez, fisico statuario: la foto che ha mandato in tilt il web