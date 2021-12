Gf Vip, nella notte abbandonano la casa: via i personaggi più amati

GF Vip: momento molto commovente nella casa. In occasione dell’8 dicembre, è stato annunciato il prolungamento e alcuni concorrenti hanno deciso di lasciare

Anche quest’anno, Alfonso Signorini ha deciso di prolungare il GF Vip di ben tre mesi. A differenza della scorsa edizione, questo fulmine non è arrivato proprio a ciel sereno, infatti erano in molti ad aspettarselo all’interno della casa. Ciò non toglie che sia stata una bella botta scoprire quale sarà la data della finale (è prevista per la fine di marzo) e dunque alcuni concorrenti hanno deciso di abbandonare la casa. Tante lacrime durante la festa d’addio che è stata organizzata questa sera. Chi andrà via? scopriamolo insieme.

GF Vip, prolungamento annunciato: i concorrenti vanno via

CLICCA SU SUCCESSIVO PER SCOPRIRE CHI LASCIA LA CASA