“GF Vip”, la concorrente sta per ricevere la batosta: “Non la sposerò mai”. Rimarrete senza parole

Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, ha fatto delle dichiarazioni sconvolgenti sul matrimonio: le sue parole lasciano senza fiato

Tutti sono a conoscenza della tormentata relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La coppia, un anno e mezzo fa, ha partecipato a “Temptation Island Vip” con l’obiettivo di testare il proprio amore. Un’esperienza che aveva messo i due fidanzati a dura prova e che, al contempo, aveva permesso alla loro unione di rafforzarsi e consolidarsi.

Ora che Manila è tra i concorrenti del “Grande Fratello Vip”, Lorenzo non manca di sostenerla e di appoggiarla in qualunque suo comportamento. Ospite dell’ultimo appuntamento di “Casa Chi”, l’ex calciatore si è però lasciato andare ad una serie di dichiarazioni che hanno sconvolto il pubblico. A quanto sembra, Amoruso non avrebbe alcuna intenzione di sposare la compagna.

“GF Vip”, Manila Nazzaro sta per ricevere la batosta: “Non la sposerò mai”

Lorenzo Amoruso, ospite di Rosalinda Cannavò durante l’ultimo appuntamento di “Casa Chi”, ha vuotato il sacco in merito alla sua relazione con Manila Nazzaro. A fronte delle domande dei giornalisti, l’ex calciatore si è trovato costretto ad approfondire una questione spinosa: quella inerente al matrimonio con la showgirl. Le parole del compagno di Manila hanno a dir poco sorpreso il pubblico.

“Io vengo dalla classica famiglia del mulino bianco, ho sempre avuto l’idea di un matrimonio di un certo tipo“, ha puntualizzato Amoruso, mentre i giornalisti trattenevano il fiato. “Nel nostro caso non potrà avvenire perché Manila è già stata sposata“, ha proseguito l’ex calciatore, per poi sganciare quella che è apparsa come una vera e propria bomba.

“Se devo accontentarmi di un matrimonio davanti a un sindaco, anche no… Non mi interessa“: queste le parole di Lorenzo in merito ad un’eventuale unione civile con Manila. Successivamente, tuttavia, l’ex calciatore si è affrettato ad aggiungere: “Io non devo essere vincolato all’amore da un foglio di carta. Per me è un insulto“.

Con quest’ultima dichiarazione, Amoruso ha implicitamente palesato il profondo sentimento che lo lega a Manila. I followers, che fanno il tifo per questa coppia, possono dormire sonni tranquilli.