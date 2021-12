Gigi D’Alessio, parte la sfida con Anna Tatangelo: competizione alle stelle!

Il talentuosissimo cantante italiano Gigi D’Alessio è diventato un nuovo rivale per la sua ex Anna Tatangelo… di cosa si tratta?

Il famoso artista di successo Gigi D’Alessio sta inseguendo la stessa carriera del suo ex grande amore Anna Tatangelo: è ovvio che saranno moltissimi i paragoni dei fan tra i successi ottenuti da entrambi…

Il noto cinquantaquattrenne è dunque pronto per una nuova sfida: sarà il protagonista di un programma televisivo!

Il fantastico produttore discografico è anche un grande appassionato di cucina e non aspetta altro che poter condividere questo suo talento con il pubblico italiano e con i fan che lo seguono: secondo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale ‘Chi’, infatti, D’Alessio porterà in tv un programma di cucina.

Ecco tutti i dettagli…

Gigi D’Alessio e il suo nuovo progetto: i fan sono ansiosi di saperne di più…

Al momento lo strepitoso cantautore italiano è impegnato nel reality show ‘The Voice Senior’, in qualità di giurato. La nota trasmissione televisiva mostra come degli aspiranti cantanti si mettono in gioco, per stupire i giudici con le loro esibizioni canore e convincerli di avere il talento necessario per poter competere durante la nuova edizione del programma.

Gigi D’Alessio si è ormai ambientato nel mondo della televisione e non ha intenzione di rinunciarci: dopo la fine della trasmissione presentata da Antonella Clerici, sembra avere ben chiaro che strada seguire.

Secondo le ultime indiscrezioni dei giornali, lo storico ex della conduttrice televisiva Anna Tatangelo porterà in tv una trasmissione chiamata ‘In cucina con Gigi‘: non è stato ancora precisato quale sarà il format delle puntate che andranno in onda.

Ciò che invece ci è dato sapere della trasmissione è che Gigi D’Alessio accoglierà in studio degli ospiti, con cui dividerà le pietanze preparate…