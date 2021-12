Continua a gonfie vele la relazione tra la ballerina e il cantautore che si mostrano sui social più uniti e innamorati che mai. Ecco l’ultima dedica di Giulia Stabile al fidanzato Sangiovanni

Si sono conosciuti e innamorati all’interno della scuola di Amici e da allora le loro strade non si sono più divise. Tra Giulia Stabile, ballerina professionista del programma, e Sangiovanni, uno degli artisti emergenti di maggior successo, procede a gonfie vele. I due giovani cercano di vivere, per la maggior parte del tempo, la loro relazione in privato ma non mancano di condividere con i loro fan piccoli gesti o momenti vissuti insieme, così come dediche rivolte l’una all’altro.

Le parole di Giulia Stabile e la foto che scioglie il cuore dei fan: “Mi rende felice”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

In diverse occasioni Giulia Stabile e Sangiovanni hanno condiviso sui propri profili social immagini che hanno emozionato i loro fan, dediti a supportarli e a seguirli sempre con grande passione.

È il caso dell’ultima foto postata dalla ballerina che ha voluto regalare al pubblico uno scatto inedito. I due giovani si trovano tra le mura domestiche, seduti abbracciati su una poltrona accanto a un albero di Natale. Un contesto quotidiano che mostra la coppia nella più totale normalità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Amici 21”, anticipazioni domenica 12 dicembre: Mattia a rischio eliminazione

“Mi rende felice“, scrive Giulia Stabile sulla foto, nonostante il suo sorriso immortalato parlasse già al suo posto. Proprio la ballerina nel corso di una recente puntata di Amici ha dichiarato di essere “impegnata e innamorata“, rispondendo a delle lusinghe ricevute da un allievo della scuola.

Dopo quasi un anno i due continuano a esserci l’una per l’altro, condividendo insieme i successi e il periodo d’oro che entrambi, artisticamente parlando, stanno vivendo. Sangiovanni è stato da poco annunciato tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 e nel momento dell’annuncio ufficiale c’era proprio la ballerina accanto a lui. “Sei sempre stato un big per me“, scrisse Stabile postando un video che li ritraeva insieme a poche ore dalla conferma della sua partecipazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “The Voice Senior”, disastro per Loredana Bertè dopo la frecciatina a Gigi D’Alessio

Neanche a dirlo, l’ultima dedica ha commosso i fan che si sono mostrati felici ed emozionati nel vedere i propri beniamini così sereni e innamorati.