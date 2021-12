E’ giunto il momento per l’invincibile showman Maurizio Costanzo di tirarsi indietro ed accettare la pensione? Le ultime parole a Berlusconi saranno a prova di show.

L’amato volto noto del piccolo schermo e capo saldo della rete Mediaset, Maurizio Costanzo, potrebbe essere sulla via del non ritorno. Se l’argomento “pensione” era stato posticipato a tempo indeterminato pochi mesi fa, ora qualcosa, in contemporanea con il gran finale della sesta puntata del “Maurizio Costanzo Show” nella serata di ieri su Canale 5, avrebbe sbilanciato nuovamente gli equilibri in diretta tv.

Il giornalista, conduttore, autore televisivo, regista e sceneggiatore romano, a sole poche settimane dal suo ottantatreesimo compleanno, sembrerebbe, seppur ad arte e con grande maestria, volerci girare intorno. Ma, la delicata questione, inizia quest’oggi a divenire sempre più pressante proprio a seguito delle sue recenti affermazioni.

Maurizio Costanzo in pensione ? La “fraudolenta” dichiarazione a Berlusconi : che show !

Costanzo, che aveva già dialogato amichevolmente in diretta con l’ex premier, Silvio Berlusconi, nella puntata trasmessa in onda lo scorso 17 novembre, ora stila una lista di traguardi raggiunti anche grazie al suo iniziale appoggio. Dal sostengo ad argomenti come il DDL Zan, sino all’elevata risposta degli utenti lasciando l’audience del programma, su base quarantennale, balzare alle stelle dall’inizio della pandemia ad oggi. Una storia televisiva, perciò, di lunga data e osservatrice di grandi personalità ed accadimenti. La quale però, in vista di una fine imminente, lascerebbe non poca amarezza ai suoi, adesso ancor più giovani, telespettatori.

“Sono troppo curioso per fermarmi” ha affermato pieno d’energia il conduttore in queste ore. Rinnegando in diretta tv la possibilità di chiudere i battenti sui cari rotocalchi televisivi. “Continuerò ancora con altre edizioni“, continua lo showman rispondendo alla pungente richiesta sulle sue future intenzioni. “Io in pensione?“, chiede ancora. “Non ci penso“, ribadisce Costanzo, riportando in auge vecchi ricordi come la sua presenza a metà anni ’80 al memorabile “David Letterman Show” oltreoceano.

Infine, prima di rivelare chi potrebbe prendere il suo posto e le sue preferenze in tal merito, si rivolgerà nuovamente a Silvio con una battuta. E quest’ultima sembrerebbe esser già stata recepita come apprezzatissima dai suoi fan. A Berlusconi ha detto Maurizio: “vai al Colle“.

Tra i suoi successori allo “Show” Maurizio potrebbe voler contare su due presenze. Sottolineerà difatti soltanto in conclusione i nomi del giornalista e scrittore Giovanni Floris e del collega ed ex politico Paolo Del Debbio.