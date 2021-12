Miryea Stabile. L’influencer ed ex concorrente dell’ultima edizione de “L’Isola dei famosi” è in vacanza in un luogo suggestivo. Con lei una compagnia speciale

Nata a Brescia il 16 settembre 1997, Miryea Stabile è una modella che via via sta conquistando il pubblico del web cimentandosi nella carriera di influencer. In realtà, la giovanissima showgirl ha iniziato a muovere i primi passi soprattutto nel mondo televisivo.

Dopo aver frequentato l’ISSA Europe (International Sports Sciences Association), ovvero un’organizzazione che si prefigge di formare professionisti nel campo del fitness e personal trainer certificati, ha partecipato a diversi programmi. I fan più appassionati si ricorderanno di lei in “Take me out”, “Detto Fatto”, “Furore” e “Guess My Age”. Grande spinta di popolarità l’ha ricevuta con la vittoria a “La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021”. Ancor più recentemente ha mostrato la sua grinta e spontaneità nell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, da cui purtroppo è stata eliminata il 31 maggio scorso.

Miryea Stabile: pronti a vedere le immagini suggestive delle sue vacanze invernali? Sono un vero incanto

Miryea Stabile ha deciso di trascorrere un breve periodo di vacanza in una località resa particolarmente attrattiva con l’avvicinarsi della stagione invernale.

Si tratta del comune di Canazei, una piccola cittadina di poco meno di 2mila anime nella provincia autonoma di Trento, situata nella Val di Fassa, incastonata tra le province di Bolzano e Belluno nel cuore delle Dolomiti. Per gli appassionati di alpinismo e di suggestive escursioni in mezzo alla natura è decisamente una tappa da non perdere.

Dimentichiamo le immagini di Miryea Stabile in bikini e lo sfoggio del suo fisico tonico nelle spiagge dell’Honduras durante “L’Isola dei famosi 2021” e osserviamo sul suo profilo Instagram (seguito al momento da oltre 168mila follower) gli scatti che la stessa influencer propone in mezzo alla neve candida. Porta con sé i suoi fan alla scoperta di paesaggi montani che sembrano usciti da una cartolina.

Le gelide temperature costringono la bella Miryea a coprirsi di tutto punto. Nell’ultimo post condiviso sui social pubblica una carrellata di dieci foto che riassumono i suoi giorni di relax. Queste le sue parole per descrivere cosa le è piaciuto di più: “Ho adorato il paesaggio, la compagnia e il cibo”.

E a proposito di compagnia, i più attenti scorgeranno un volto conosciuto. Si tratta di Daniela Martani, ex hostess Alitalia, simbolo della lotta dei dipendenti della compagnia di bandiera, anche lei ex naufraga dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” dove, a quanto pare, ha legato molto con la Stabile al punto di continuare la loro frequentazione in maniera privata.

Tanti commenti di approvazione giunti alla giovane influencer; un follower in particolare scrive: “Mi fai innamorare di te solo con i tuoi occhi”.