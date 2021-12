“Sei proprio da sposare…”, Natacha Eguia le lenzuola coprono ben poco: dalla cintola in giù senza veli. Un sogno ad occhi aperti – FOTO

La modella argentina, Natacha Eguia accende la passione dei followers con dolce e commovente primo piano: oltre l’amore c’è di più.

E’ uscita ancora una volta alla ribalta, come era capitato qualche settimana fa la splendida Natacha Eguia. La supermodella di origini sudamericane ha lasciato di nuovo il segno grazie alla sua incredibile bellezza, ogni giorno sempre più rinnovata.

Non c’è alcun bisogno di ritocchini vari o simili per dimostrare al mondo intero che nella cavalcata per un posto da privilegiata tra le preferenze dei social media e gli utenti ci fosse anche lei.

Meglio conosciuta come l’amica del cuore di Wanda Nara, le due dive del web condividono spesso idee e consigli per interpretare al meglio il ruolo di mamma. L’ultima pubblicazione sul profilo personale di Instagram testimonia il fortissimo legame tra genitore e figlio.

Andiamo però a vedere i dettagli più intimi di una foto in cui Natacha si prende la scena da protagonista in tutte le ‘salse’

Natacha Eguia, bellezza straripante: i dettagli roventi di un risveglio favoloso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natacha Eguía (@natachaeguia)

La bellissima diva argentina, nonchè amica stretta di Wanda Nara è uscita allo scoperto con una foto simbolica caricata sul profilo personale Instagram.

Nello scatto di Natacha Eguia si mette in evidenza lo spirito da mamma responsabile con il figlio che contribuisce a rendere le prime ore del mattino più felici e solari che mai.

Le attenzioni, in seguito si spostano inevitabilmente sugli aspetti più intimi del suo repertorio fisico, un vero e proprio ‘capolavoro di bellezza’ da modella navigata. In questa nobile circostanza, Natacha, presa dal contesto generale e dall’amore per la famiglia scopre i lati giusti di un aspetto fisico d’altri tempi.

Le lenzuola semicoperte lasciano lasciano intravedere qualche dettaglio intimo, ovvero uno slip color nero che manda in estasi i tantissimi seguaci dell’occasione.

Già alcuni fan considerano la Eguia ai livelli della più blasonata modella e amica, Wanda Nara. Se il ‘Buongiorno‘ si vede dal mattino, il successo non tarderà ad arrivare.