Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 39 anni è morto in un tragico incidente stradale in moto avvenuto a Geraci Siculo, comune in provincia di Palermo. Inutili i soccorsi.

Tragico incidente nel giorno dell’Immacolata a Geraci Siculo, in provincia di Palermo. Un uomo di 39 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua moto contro il guardrail. Un impatto violentissimo che ha reso inutili il tempestivo intervento dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 39enne, morto sul colpo. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di legge.

Palermo, tragico incidente nel giorno dell’Immacolata: morto un uomo di 39 anni

Era uscito in moto con alcuni amici nel giorno dell’Immacolata, mercoledì 8 dicembre, per trascorrere una giornata spensierata, ma è rimasto vittima di un incidente. Questo il tragico destino di Giancarlo Drago, 39enne di Siracusa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terrificante incidente stradale: Veronica muore a soli 19 anni, grave l’amica

L’uomo, secondo quanto riporta la redazione del quotidiano locale Il Giornale di Sicilia, aveva preso parte ad un’uscita con un gruppo di motociclisti, tutti provenienti da Siracusa. Dopo aver visitato Gangi, nel primo pomeriggio, la comitiva si era spostata verso Geraci Siculo, comune in provincia di Palermo. Per cause ancora da accertare, Giancarlo ha perso il controllo della sua Bmw che, dopo aver sbandato, si è schiantata contro il guardrail.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Agghiacciante scoperta in un appartamento: rinvenuto il cadavere di un uomo

Gli amici che hanno assistito al drammatico schianto hanno subito soccorso il 39enne ed hanno lanciato l’allarme. Sul luogo della tragedia si è precipitato lo staff medico del 118 che ha provato disperatamente a rianimarlo, ma ogni sforzo è stato inutile. Alla fine i sanitari si sono arresi costatandone il decesso che, scrivono i colleghi della redazione de Il Giornale di Sicilia, sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale che hanno avviato le indagini e gli accertamenti per appurare la dinamica del terribile sinistro costato la vita al motociclista di 39 anni.