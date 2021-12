La bellissima fashion blogger italiana Eleonora Incardona ha conquistato il web: il suo ultimo post è da capogiro!

La meravigliosa ex cognata della nota Diletta Leotta è tornata a far parlare di sé con un post da infarto: si tratta di una foto scattata sugli spalti dello Stadio di San Siro.

Nell’immagine la magnifica modella sorride e spalanca le braccia, pronta per sostenere la sua squadra del cuore, ovvero il Milan.

Anche il suo outfit è da vera tifosa: dolcevita rosso e leggings di pelle neri… la Incardona è bella come il sole!

La favolosa fashion blogger posa in piedi, con il corpo di profilo ed il volto girato a favore di fotocamera: ciò che attira maggiormente l’attenzione dei fan è, senza dubbio, il suo prosperoso posteriore ed il suo lato A da sogno… come faranno i calciatori a dare il meglio di loro con una tale distrazione in prima fila?

Preparatevi al post più sensazionale del secolo…

Eleonora Incardona, bellezza da serie A: lo spettacolo è garantito! – FOTO

