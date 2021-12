Paola Barale rivela il tradimento di Raz Degan. Ecco chi è l’amante

Paola Barale rivela il retroscena del passato tradimento di Rag Degan e svela il nome dell’amante.

Paola Barale dopo anni rivela torna a parlare del passato tradimento subito da Raz Degan e ne svela i retroscena più piccanti, rivelando anche il nome dell’amante.

La decennale storia d’amore tra l’attore e la showgirl si è interrotta nel 2015 e la ragione sarebbe stata proprio il tradimento subito dalla Barale. Il bell’attore avrebbe tradito la compagna con una notissima attrice italiana.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>> “Favolosi” Paola Barale è tornata a sorridere

I due sono stati insieme dal 2002 al 2015, anno della rottura. La loro storia non era mai stata totalmente rose e fiori; Raz si è spesso ritrovato al centro di gossip e polemiche e la compagna soffriva molto della situazione.

Il motivo della loro rottura è rimasto ignoto al pubblico per anni, ma oggi finalmente Paola Barale ha voluto rivelarne alcuni retroscena, affermando di aver trovato il marito a letto con la famosa attrice italiana Kasia Smutniak.

La Smutniak era ai tempi fidanzata con l’attore Pietro Taricone. La storia clandestina era giunta alle orecchie di quest’ultimo che dichiarò di aver pensato spesso di farsi giustizia da solo contro Raz. Raz e Kasia si erano conosciuti durante le riprese del film “Barbarossa”. Il set è stato quindi complice della nascita di questa passione clandestina che finì per far scoppiare la coppia Degan – Barale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>> Francesca Michielin in completo smoking maschile svela una cruda verità

La showgirl e l’attore sono due personaggi molto amati dal grande pubblico, come coppia ma non solo.

Paola Barale iniziò la sua carriera grazie alla partecipazione ad alcuni concorsi di bellezza e successivamente arrivò l’esperienza della televisione che la vede come ospite fissa alla trasmissione Buona Domenica.

Raz invece inizia la sua carriera lavorativa come modello per poi approdare nella recitazione per il piccolo e per il grande schermo; lavorando al fianco di attori quali Robert Altman, Oliver Stone, Ermanno Olmi.