“Come si fa ad essere così bona” Paola Barale, in camera d’albergo fa sognare: il dettaglio dona momenti di pura estasi – FOTO

Paola Barale, la conduttrice racconta con foto alcuni momenti vissuti in camera d’albergo prima del suo impegno televisivo.

Paola Barale, la conduttrice e showgirl non appare sempre in televisione ma quando accade riceve sempre larghissimi consensi da parte del web. Basta leggere i commenti che riceve sotto ogni post per rendersi conto di quanto sia amata. Del resto la Barale ha un curriculum ricchissimo di esperienze televisive.

Anche esperienze teatrali, un’artista completa. La Barale esordiva negli anni ’80 come sosia di Madonna, la celebre popstar: la somiglianza tra le due era davvero notevole. Oggi la conduttrice è una donna piena di fascino e si contraddistingue sempre per uno stile grintoso e fuori dagli schemi. Come il suo ultimo post.

Paola Barale, in camera d’albergo fa sognare: quel gesto multisensoriale mette k.o. il web

Sono due le foto che compongono il post di Paola Barale, direttamente dall’albergo prima che la stessa partecipi al “Maurizio Costanzo Show”. La celebre showgirl infatti era ospite insieme ad un suo caro amico, Enrico Papi. La sintonia tra i due è notevole, mesi fa insieme su TV8 nel quiz serale Name That Tune Indovina la canzone ci hanno donato momenti gradevolissimi di intrattenimento.

Il look accattivante scelto dalla Barale non ci stupisce, è noto come ami lo stile aggressive: camicia trasparente nere con pois sull’arancio ed il reggiseno che appare senza ostacoli, dal modello liscio ideale per l’outfit proposto. Dalla seconda foto si vede inoltre il resto della mise, ovvero shorts inguinali e stivali, si vede proprio il momento in cui solleva la gamba per indossarli. Un gesto che non è passato assolutamente inosservato. A completare il tutto, il cappello grigio che le dona perfettamente.

I più curiosi, potranno sbirciare meglio le storie dove ci sono brevi video nei quali emerge la sua vena autoironica.

“Ti ho sempre seguita con grande affetto, ultimamente la tv non ti sta dando il posto che meriti ma sono certa che prima o poi arriverà ciò che meriti davvero💕” uno dei tanti pensieri dei fans che riempiono di orgoglio la bellissima conduttrice.