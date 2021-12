Serie A, 17^ giornata: i calciatori da evitare

Venerdì in programma il primo anticipo della 17^ giornata di Serie A: quali calciatori evitare al Fantacalcio in questo turno.

Chiusa la tre giorni di coppe europee, subito spazio alla Serie A che torna già venerdì con il diciassettesimo turno. Torna, dunque, anche il Fantacalcio con tutti gli appassionati in attesa di schierare la formazione ideale nella speranza di ottenere punti nelle leghe a cui prendono parte. I fantallenatori, proprio in queste ore, stanno studiando le mosse giuste per mandare in campo i giocatori migliori ed evitare quelli soggetti ai tanto temuti malus.

Fantacalcio, 17^ giornata di Serie A: la lista dei calciatori da evitare squadra per squadra

Poco prima del fischio d’inizio del derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, in programma venerdì 10 dicembre alle ore 20:45 a Marassi, i fantallenatori dovranno schierare la formazione in vista della diciassettesima giornata di campionato.

Da valutare, oltre ai giocatori in rosa che potrebbero garantire un voto alto in pagella, anche quei giocatori da escludere dall’undici titolare al Fantacalcio. In tal senso, di seguito la lista dei calciatori che potrebbero essere evitati per questa giornata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Top e flop della sedicesima giornata di campionato

Genoa-Sampdoria: venerdì 10 dicembre, ore 20:45

Genoa: Biraschi, Sabelli, Badelj.

Sampdoria: Bersezynski, Colley, Ekdal.

Fiorentina-Salernitana: sabato 11 dicembre, ore 15:00

Fiorentina: Martinez Quarta, Torreira.

Salernitana: Belec, Gyomber, Veseli, Coulibaly L.

Venezia-Juventus: sabato 11 dicembre, ore 15:00

Venezia: Romero, Ampadu, Vacca.

Juventus: De Ligt, Alex Sandro.

Udinese-Milan: sabato 11 dicembre, ore 20:45

Udinese: Silvestri, Nuytinck, Arslan.

Milan: Kalulu, Romagnoli.

Torino-Bologna: domenica 12 dicembre, ore 12:30

Torino: Zima, Buongiorno, Lukic.

Bologna: Medel, Soumaoro.

Verona-Atalanta: domenica 12 dicembre, ore 15:00

Verona: Montipò, Casale, Magnani.

Atalanta: Palomino, de Roon.

Napoli-Empoli: domenica 12 dicembre, ore 18:00

Napoli: Rrahmani, Elmas.

Empoli: Vicario, Stojanovic, Viti, Ricci.

Sassuolo-Lazio: domenica 12 dicembre, ore 18:00

Sassuolo: Consigli, Ayhan, Frattesi.

Lazio: Marusic, Acerbi.

Inter-Cagliari: domenica 12 dicembre, ore 20:45

Inter: D’Ambrosio.

Cagliari: Cragno, Carboni, Bellanova, Grassi.

Roma-Spezia: lunedì 13 dicembre, ore 20:45

Roma: Ibanez, Cristante.

Spezia: Provedel, Erlic, Kovalenko.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

Il campionato tornerà nel prossimo weekend per la diciottesima giornata: si parte venerdì 17 dicembre con l’anticipo tra Lazio e Genoa all’Olimpico.