Silvia Toffanin ha gelato il pubblico di “Verissimo”, una dichiarazione simile non si era mai sentita. E’ davvero tutto così assurdo.

Quante cose che accadono nel salotto di “Verissimo”, programma in onda su Canale 5 condotto dalla straordinaria Silvia Toffanin, compagna dell’amministratore delegato Mediaset, Piersilvio Berlusconi.

Ogni volta è un emozione ascoltare le interviste dei numerosi ospiti che si raccontano ai microfoni della giornalista, perfetta padrona di casa che mette tutti a suo agio. Un’affermazione fatta nello studio non è passata inosservata, il pubblico è rimasto allibito.

Rifiutata da mio marito, non so più cosa pensare

A far rimanere il pubblico allibito è la showgirl Stefania Orlando, che nello studio della Toffanin ha confessato tutto di getto. Reduce dall’esperienza al “Grande Fratello Vip” e a “Tale e quale show”, Stefania ha confessato che sta vivendo una situazione drammatica con suo marito. Tra i due c’è stato anche un rifiuto.

“Per alcuni mesi ho vissuto un periodo di rifiuto verso tutte le persone che amavo, anche mio marito” , dice Stefania visibilmente provata nel raccontare questo retroscena drammatico della sua vita affettiva.

La showgirl continua dicendo: “Non ho mai smesso di amarlo, ma non riuscivo a tornare al rapporto di prima. Mi sono chiusa a riccio. È stata la prima crisi che abbiamo attraversato e mi faceva sentire molto in colpa“.

Purtroppo Stefania non ha vissuto benissimo la relazione con suo marito, specie nell’ultimo periodo i due hanno avuto diversi scontri verbali ed una serie di allontanamenti. Nell’ascoltare queste parole in studio è calato il silenzio, tutti in un certo senso hanno provato il dolore di Stefania che quasi in lacrime ha continuato l’intervista.

Purtroppo il rapporto deve essere ancora recuperato del tutto, Stefania e suo marito sono sposati dal 2019 ma la loro relazione è cominciata nel lontano 2009. La coppia non ha mai avuto figli e sta cercando di salvare il salvabile.

I fan di Stefania le dimostrano affetto ogni giorno, sui social sono una vera famiglia virtuale per la showgirl.