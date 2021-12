Abiti firmati a bassissimo prezzo: ora si può, grazie a 5 siti per lo shopping online dove poter comprare il lusso con più tranquillità, senza rinunciare ai nostri sogni griffati. Scopriamo quali sono…

Ora possiamo acquistare capi di lusso senza aver paura di mandare in rosso il nostro conto corrente. Gucci, Dolce&Gabbana, Chanel, Moschino e tantissimi altri brand griffati danno un taglio ai prezzi di catalogo e si rendono accessibili a tutte le tasche su alcuni ecommerce.

Finalmente tutti possono seguire le tendenze moda del momento: lasciamoci trascinare dalla voglia di shopping online e iniziamo a riempire il carrello per fare i migliori regali di Natale di sempre, a noi stessi e ai nostri conoscenti! Figurone assicurato…

Come noi amanti degli acquisti ben sappiamo, online si incontrano innumerevoli falsi e tantissime truffe: è qualcosa che, purtroppo, accade all’ordine del giorno. Dunque bisogna navigare con occhi ben aperti e affidarsi alle recensioni di chi realmente ha provato a fare compere su un determinato store virtuale.

Abbiamo selezionato 5 siti per comprare vestiti online senza incappare in fregature: state per scoprire dove acquistare i vostri capi firmati in pochissimi clic, in totale sicurezza e a prezzi stracciati! Top!

Brand di lusso a bassissimo prezzo: questo Inverno 2021 tutti potranno seguire le tendenze moda di stagione e riempire i guardaroba con i must have consigliati dai Vip

Asos

Stiamo parlando di uno tra i migliori siti al mondo dedicati allo shopping online. Nel catalogo è presente una vastissima scelta di abbigliamento e accessori firmati che raggiunge anche il 70% di sconto.

Yoox

Questo ecommerce ci propone tanto collezioni passate quanto collezioni attuali. I risparmi possono essere decisamente notevoli: ad esempio, una borsa firmata Prada può trovarsi anche a 300€ in meno rispetto al prezzo di catalogo. Bisogna tenere d’occhio le promo temporanee che vengono aggiornate ogni giorno!

Luisa Via Roma

E’ un sito di shopping italiano, con sede a Firenze. Si è diffuso in tutto il mondo perché propone le ultime collezioni viste in passerella e ha un’area sconti che abbassa i prezzi di catalogo fino al 50%, tanto per l’abbigliamento quanto per gli accessori. Ad esempio, troviamo brand come Alexander McQueen, Balmain e Trussardi.

The Outnet

Qui possiamo imbatterci nei brand più prestigiosi, come Stella McCartney e Dolce&Gabbana.

Farfetch

Questo è in assoluto il sito di shopping online preferito dalle fashion addicted: tutto ciò che vediamo in passerella possiamo incontrarlo nei meandri del menù di Farfetch con sconti veramente importanti per realizzare ogni sogno all’insegna del glamour e del trendy.

Un consiglio per tutte le folli amanti dello shopping: iscrivetevi alle newsletter dei vari siti per non perdervi nemmeno un’offerta!