Una morte dolce per i fan di Justine Mattera. L’ultimo nude, indimenticabile, prende spunto da un’iconica posa della femme fatale Eva Green.

La disarmante showgirl newyorkese Justine Mattera veste quest’oggi le sembianze di una tenebrosa e lungimirante femme fatale del grande schermo. La dinamica soubrette classe 1971 trae spunto in questo caso da un fermo immagine dell’ambivalente attrice di origini francesi, Eva Green, nella pellicola capolavoro “The Dreamers” realizzata dal maestro di Bernardo Bertolucci.

La celebre posa, condivisa in rete a sole poche ore dalle avventure trascorse sul Bormio, tra funivie ed innevati panorami dal fascino vertiginoso, proverrà dagli spazi della “Fiera Milano City“. Lo scatto, rappresentato dalla Green sul grande schermo nel 2003 come una venerea opera d’arte, verrà riproposto da Justine in un nude subito divenuto, per le sue caratteristiche, come “impossibile da dimenticare“.

“Ti uccide come Eva Green” Justine Mattera si spoglia fisico pazzesco: il décolleté è inimitabile

