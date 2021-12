Il fiammante scatto di coppia in bikini con la modella Sara Croce diverrà un sublime incanto per i suoi fan in rete. Un feeling: “da urlo”.

Uno degli emblemi più affascinati della trasmissione di “Avanti Un Altro” è di certo rappresentato dalla bellissima Sara Croce. La nota modella ventitreenne, nativa di Garlasco, è stata accolta dai meravigliosi paesaggi della costiera amalfitana soltanto poche ore fa.

Nel frattempo, però, fra una gita fuori porta e l’altra, la straordinaria Miss nata sotto il segno dei Gemelli deciderà di pubblicare un’immagine di una “coppia da urlo“. Presentatasi in questi giorni, per dar vita ad un nuovo progetto, nei pressi degli Studios Mediaset. Chi sarà dunque al suo fianco? Scopriamo adesso di cosa si tratta più nel dettaglio.

“Una coppia da urlo” Sara Croce sublime in bikini, le brasiliane infiammano il web

