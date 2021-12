Non passa inosservata l’audace frecciatina di Loredana Berté su Gigi D’Alessio a “The Voice Senior”, poco dopo il disastro per l’artista.

Se la scorsa settimana l’avvio del talent show italiano di “The Voice Senior” pare sia stato inaugurato “col botto” secondo il parere dell’amato cantautore partenopeo Gigi D’Alessio, nel mezzo della seconda puntata qualcosa sembrerebbe non essere andato per il verso giusto.

Il secondo appuntamento trasmesso in onda nella serata di ieri, domenica 4 dicembre, ha riservato una clamorosa sorpresa ai suoi spettatori. Nel mirino vi sarebbero innanzitutto le parole che la celebre artista canora dall’iconica chioma celeste, Loredana Bertè, ha riservato all’entusiasta protagonista del format televisivo.

“The Voice Senior” disastro per Loredana Bertè dopo la frecciatina a Gigi D’Alessio

Al momento dell’esibizione di un’artista esordiente desiderosa di cimentarsi ne “L’Operetta“, la giuria si è messa in ascolto. Ma un particolare ha presto fatto sì che la situazione sfuggisse di mano. Cosetta, la donna presentatasi nella suddetta performance canora, ha sin da subito incuriosito i membri della giuria, finanche alla dura presa di posizione della Bertè nei confronti di Gigi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> I Maneskin incantano The Voice USA. La reazione di Ariana Grande è incredibile

Difatti il cantautore non si è dimostrato in accordo con il restante dei colleghi, preferendo non girarsi nel corso dell’esibizione della donna. “Ma chi ci crede?” ha tuonato allora la Berté di risposta alle sue giustificazioni e scatenando la reazione di D’Alessio. “Secondo te io sono sordo?“, ha allora controbattuto l’artista. “No, no…” ha poi messo in chiaro con fervore le sue ragioni la Queen “Sei un para****!!“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Un poker di bellezza”: Monica Bertini momenti di relax al fianco delle sue donne. Visione esplosiva – FOTO

Fortunatamente le intenzioni sono state infine chiarite da Gigi, che ha spiegato il perché della sua mancata reazione nei confronti della performance. Nulla di personale, a quanto pare, soltanto una questione di umana reciprocità. L’artista avrebbe apprezzato l’interesse in primis di Orietta Berti. E avrebbe dunque lasciato prendere a lei le redini della situazione. Difatti proprio la performer ha in seguito rivelato che la stessa Orietta sarebbe stata l’unica a poter ricoprire il ruolo di sua spalla, insegnante e sostenitrice all’interno del programma.

Tra i commenti dei fan in queste ore, uno in particolare sembrerà cogliere a pieno la disastrosa ironia del momento: “Da quanto tempo Gigi ha la palla di cristallo?“