Mancano poche ore alla finale di “X Factor” dove sarà decretato il vincitore di questa edizione del talent. Tutto pronto per il grande evento: scopriamo le anticipazioni su quello che accadrà

Questa sera, giovedì 9 dicembre, al Forum di Assago si terrà la finalissima di X Factor, al termine della quale sarà proclamato il vincitore della quindicesima edizione del talent. A giocarsi la vittoria saranno Fellow, gIANMARIA, BALTIMORA e l’unica band ancora in gara, i Bengala Fire. Saranno tre le manches che si svolgeranno nel corso della puntata che andrà in onda contemporaneamente su Sky, Now Tv e in chiaro su TV8. Sale l’attesa anche per i due super ospiti che infiammeranno il palco del palazzetto. Vediamo nel dettaglio tutte le anticipazioni su quello che succederà.

Tutto sulla finale di “X Factor”: le assegnazioni, il regolamento e i super ospiti

La finale si dividerà strutturalmente in tre parti. La prima vedrà salire sul palco i giudici che accompagneranno in un duetto i loro rispettivi roaster. Mika canterà insieme a Fellow il suo brano “Underwater” mentre Emma duetterà con gIANMARIA sulle note di “La nostra relazione“, brano di Vasco Rossi. Hell Raton sarà accanto a BALTIMORA e insieme interpreteranno “Otherside” dei Red Hot Chili Peppers e infine Manuel Agnelli con i Bengala Fire si esibiranno sul brano dei The Cure, “In Between Days“.

Al termine dei duetti ci sarà la prima eliminazione, i tre artisti rimasti in gara accederanno alla fase dei “Best Of”. Saranno chiamati a dare il meglio di loro e lo faranno attraverso tre brani.

Le canzoni assegnate a Fellow sono “Nemesis” di Benjamin Clementine, “Anche Fragile” di Elisa e “Dog Days Are Over” di Florence and The Machine. I Bengala Fire dovranno interpretare “Making Plans For Nigel” dei XTC, “Girls & Boys” dei Blur e “Sunny Afternoon – Chelsea Dagger” dei The Kinks – The Fratellis.

Per gIANMARIA sono stati scelti “Rimmel” di Francesco De Gregori, il brano di Vasco Rossi “Jenny È Pazza” e “Io Sto Bene” dei CCCP Fedeli Alla Linea. Infine a BALTIMORA sono stati assegnati “Un Uomo Che Ti Ama” di Lucio Battisti, “Parole Di Burro” di Carmen Consoli e il brano di Adele “Turning Tables“.

Al termine di questa gara si decideranno i due artisti che accederanno alla finalissima. L’ultima sfida si baserà sugli inediti e porterà alla proclamazione del vincitore di X Factor.

Nel corso della serata due momenti imperdibili che vedranno protagonisti i super ospiti della finale. Ci saranno i Coldplay, attesissimi dal pubblico italiano, e i Maneskin, che torneranno sul palco che li ha lanciati, dopo un anno davvero incredibile.

L’attesa è ormai quasi terminata: la finale di X Factor andrà in onda questa sera alle ore 21,25 su Sky Uno e in contemporanea su TV8.