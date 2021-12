Tornano al Mediolanum Forum il gruppo che ha conquistato le vette di tutte le classifiche musicali italiane e non solo. E’ successo l’incredibile!

I Maneskin continuano a conquistare il pubblico come solo loro sanno fare.

I quattro giovani romani, si sono fatti conoscere nel 2017 quando hanno partecipato proprio ad ‘‘X Factor’‘ e in quell’anno, clamorosamente, non vinsero il talent show nonostante fossero i favoriti.

Il gruppo, sotto la guida del mentore Manuel Agnelli, arrivò solamente secondo alle spalle di Lorenzo Licitra.

Terminato il programma iniziò la vera e propria scalata al successo, che li portò a vincere il Festival di Sanremo 2021 con ”Zitti e buoni” e successivamente, con lo stesso brano, anche l’Eurovision Song Contest che li consacrò sulla scena musicale europea.

I Maneskin tornano a ”X-Factor”: quello che fa Damiano è impensabile

In occasione della finale della quindicesima edizione di ”X-Factor”, quest’anno condotta per la prima volta da Ludovico Tersigni, i Maneskin sono tornati al Mediolanum Forum per esibirsi sul palco che li ha iniziati alla carriera musicale.

Damiano, Victoria, Eithan e Thomas si sono presi la scena con il solito carisma e la stessa grinta che li contraddistingue. I brani che hanno interpretato questa sera sono stati: “Zitti e buoni”, “I wanna be your slave” e “Mammamia”.

Tutto ad un tratto succede l’impensabile: Damiano si getta letteralmente sulla folla in delirio ma lo fa correndo un rischio non da poco.

Infatti il suo abbigliamento non si prestava a gesti così estremi e quindi si è dovuto tenere per tutto il tempo i pantaloni con una mano, per evitare l’irreparabile.