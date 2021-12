Beyoncé esplosiva: curve senza precedenti, la FOTO con le figlie scioglie il cuore

La regina del pop ha iniziato una nuova collaborazione con un noto brand sportivo e ha deciso di inserire anche la linea bambine al suo interno.

Ogni cosa che tocca si trasforma in oro. La pop star però nonostante la grande fama raggiunta negli anni ha ancora la famiglia al primo posto dei suoi pensieri. Ricordiamo che all’attivo ci sono Blue Ivy, nata nel 2012, ed i gemelli Rumi e Sir nati nel 2017.

Beyoncé ha voluto porre l’accento sul suo ruolo di madre anche nell’ultima collaborazione con il noto brand sportivo Adidas dove la sua carica femminile emerge prepotentemente.

La cantante voleva inserire all’interno della sua linea di vestiti, Ivy Park, anche le taglie bambino, cosa che ha fatto con Halls of Ivy, la quinta collaborazione con Adidas uscita ieri con video promozionale e foto uniche.

Beyoncé ci dà dentro, sublime nella sua tutina aderente: curve bollenti

“Sono entusiasta di aver inserito una selezione di modelli chiave nelle taglie bambino“, ha spiegato la cantante intervistata sul nuovo lancio.

“D’altronde i miei figli sono spesso sul set con me. E, per poterci abbinare, sono costretti a indossare le XXS. Anche durante le vacanze in famiglia adoriamo coordinare i nostri abiti“.

Nel video promozionale e nell’ultima foto postata dalla popstar, le vere protagoniste sono proprio le figlie Rumi, di quattro anni, e Blue Ivy di nove, presenti in un piccolo cameo al fianco della mamma, ovviamente tutte e tre con lo stesso outfit pazzesco: un completo leggings e top in pied de poule bianco e nero.

Beyoncé ha sfoderato anche in questa occasione un’energia pazzesca che traspare nel modo in cui abbraccia le figlie a sé e ne fa da ala protettrice.

I suoi fan però non hanno potuto non commentarne la magnificenza: curve fotoniche evidenziate dalla stampa del tessuto elastico che metteva in risalto le sue forme generose ma perfette ed il seno esplosivo che maestoso spiccava da sotto il top. Oltre 3 milioni e mezzo di like in poche ore.