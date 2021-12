Carlo Conti, la perdita che lo ha devastato: era la persona più vicina al conduttore

Carlo Conti, la perdita che ha stravolto la vita dell’amatissimo conduttore: era la persona a lui più vicina

La maggior parte dei telespettatori conosce Carlo Conti per via del suo incommensurabile talento televisivo. Padrone di casa di innumerevoli trasmissioni di successo – tra cui “Tale e Quale Show”, “I migliori anni” e “La Corrida” -, il presentatore fiorentino si è distinto per l’affabilità e la naturalezza con cui riesce a calcare qualsiasi tipo di palcoscenico.

Tuttavia, sono in pochi a conoscere il vero passato di Conti, che ha sempre mantenuto stretto riserbo in merito alla propria vita privata. Il conduttore, in particolare, è stato segnato dalla perdita della persona a lui più cara. Dopo anni, Carlo non sembra ancora aver superato quell’immenso dolore.

Il passato di Carlo Conti è contrassegnato dalla scomparsa di una delle persone più importanti per il conduttore. Il riferimento è al padre Giuseppe, morto a causa di un tumore ai polmoni quando Carlo aveva a malapena 18 mesi. Sua madre Lolette, a fronte della perdita incolmabile, sarebbe a quel punto divenuta una figura importantissima per il presentatore.

“Mi ha fatto da babbo e mamma” – ha dichiarato Conti tempo fa, nel corso di un’intervista – “Mi ha insegnato tanti valori importanti, il rispetto degli altri, l’onestà“. Il presentatore, che sembra nutrire un sentimento di profonda ammirazione per la mamma Lolette, ha anche ammesso il ruolo fondamentale che la donna ha avuto nel suo avvio alla carriera televisiva.

“Mi ha sempre spinto, dicendomi di fare quello che ritenevo giusto. Mi ha detto: ‘la vita è tua, chi ci deve credere se non te?’“: parole, quelle di Lolette, che hanno contribuito a dare una vera scossa al presentatore. Dopo aver iniziato a lavorare come impiegato di banca, infatti, Conti si licenziò per intraprendere la sua prima esperienza in radio.

Nonostante il terribile lutto subito quando era ancora un infante, Carlo non si è perso d’animo ed è riuscito a realizzare tutti i propri sogni. Il pubblico che lo sostiene, d’altra parte, è sempre più numeroso ogni giorno che passa.