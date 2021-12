“Il Commissario Montalbano” senza Zingaretti, l’annuncio della Rai

La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, annuncia una possibile interruzione del rapporto tra Luca Zingaretti e l’amata fiction di Rai1, ma si pensa già ad un sostituto per non dover cancellare lo show.

Il Commissario Montalbano, iconica fiction di Rai1 in onda dal maggio del ’99, tratta e ispirata dai romanzi gialli di Andrea Camilleri che narra le vicende di Salvo, il Commissario Montalbano, e dei suoi collaboratori Giuseppe Fazio, Domenico “Mimì” Augello e Agatino Catarella, potrebbe cambiare volto. Nel corso della serie Montalbano si fa conoscere e amare dal pubblico, nonostante i carattere burbero del personaggio l’attore, riesce a renderlo simpatico e seguito da un vasto pubblico, unendo le vicende lavorative a quelle personali e amorose.

Fin dal primo episodio è stato Luca Zingaretti a vestire i panni dell’amato Commissario e ad interpretarne le vicende. Tutto questo potrebbe ora cambiare, secondo quanto affermato dalla direttrice di Rai Fiction.

Luca Zingaretti dice addio e la Rai dà un nuovo volto a se stessa e a Montalbano

“A oggi Luca Zingaretti non vorrebbe continuare. Stiamo ragionando con Palomar su un’ipotesi di serialità, anche senza Zingaretti, perché questa serie è troppo amata dal pubblico per rinunciarci”. Queste sono le parole di Maria Pia Ammirati nel corso di un’intervista durante la quale si discuteva la decisione di proseguire, e quindi produrre, la serie anche senza Luca Zingaretti, volto principale della fiction per tanti anni, che ha da poco manifestato la volontà di volersi fermare.

La direttrice Ammirati parla inoltre di una possibile collaborazione tra Rai e alcune tra le più famose piattaforme streaming come Netflix, a motivazione di ciò dichiara “Ormai viviamo in un contesto dove il concetto di esclusività è di fatto superato. Essere esclusivi implica infatti tirarsi fuori dalle dinamiche”.

Torna poi a parlare di Montalbano dicendo che, da poco, le figlie di Camilleri, considerato da sempre il padre, in senso letterario, del Commissario siciliano, hanno ritrovato degli scritti inediti e che magari in futuro anche quelli verranno trasformati in prodotti televisivi, nel caso in cui la fiction dovesse proseguire con un nuovo Commissario.