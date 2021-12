A casa hai della muffa che non vuole saperne di andare via? Abbiamo una serie di trucchi efficaci per eliminarla

Una casa con tanta umidità e poca ventilazione, è spesso soggetta alla proliferazione di muffa sui muri. Questo fungo è dannoso per la casa stessa ma anche per la salute di chi ci abita. Ci sono alcuni trucchi per eliminare la muffa. Intanto è sempre bene trattare il problema subito, perché tende a diffondersi velocemente. E poi è importante tenere l’umidità della casa al 55%. Vediamo ora come eliminare la muffa.

Alcune soluzioni da attuare in casa per eliminare la muffa

Come primo trucchetto, è possibile creare una miscela per agire sulla muffa. Mescolare quindi del bicarbonato con l’acqua e applicare la soluzione sulla macchia con una spugna. Lasciare poi agire per un’ora.

Anche l’aceto è utile in questo caso per rimuovere la muffa, seguendo la stessa modalità. La candeggina è un’altra alleata contro la muffa. Tuttavia prima di pulire la macchia di muffa, è meglio coprirsi con una mascherina e utilizzare anche dei guanti. Anche il pavimento va coperto con un lenzuolo e della carta per evitare che macchie.

L’ambiente va poi mantenuto arieggiato e occorre sostituire l’acqua più volte e pulire la spugna o il panna utilizzato. Il rischio altrimenti è quello di diffondere la macchia in altre stanze. Ci sono poi alcune misure preventive per combattere la muffa tutti i giorni. Aprire spesso le finestre tutti giorni e far entrare la luce, è un ottimo modo per prevenire la comparsa delle macchie e la muffa.

Evitare poi di lasciare asciugamani bagnati in bagno o da altre parti. Controllare l’isolamento delle porte e finestre. Utilizzare poi un deumidificatore nelle stanza a più alto rischio. Un’altro composto utile per eliminare la muffa, è quello formato da 2 cucchiai di acqua ossigenata, 2 cucchiai di sale fino e 2 di bicarbonato.

Mettere poi tutto in uno spruzzino e agitare bene prima di spruzzare sulla macchia. Molto utile poi è dipingere le pareti con pittura antimuffa. Evitare anche di asciugare i propri panni in casa. Anche gli agrumi combattono la muffa, basta diluire 20 gocce di estratto di agrumi in un pò d’acqua e spruzzare.