Bellissima, seducente e passionale, Elisabetta Gregoraci non da scampo ai follower che alzano le mani dinanzi alla perfezione.

Una bellezza senza tempo, questa è Elisabetta Gregoraci, la showgirl diventata famosa agli inizi del 2012 quando ha iniziato a condurre “Made in Sud”, suo trampolino di lancio. Per quanto la vita della conduttrice possa sembrare piena e soddisfacente, è bene sottolineare che non è stato sempre così.

Elisabetta ha vissuto un trauma, la perdita della madre nel 2011 a seguito di una lunga malattia, l’hanno segnata particolarmente. La conduttrice ha vissuto anni molto tristi, in un’intervista ha raccontato che la sua infanzia è stata molto dolorosa, segnata dall’ombra della fine che ha portato via sua madre.

Non tutti i mali vengono per nuocere, da questa grande sofferenza, Elisabetta ha trovato il coraggio di andare avanti e costruirsi una vita, fatta di gioie, di passioni, di avventure e soddisfazioni.

Elisabetta non da scampo a nessuno, è una visione celestiale

Elisabetta Gregoraci è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram dove vanta 1,9 milioni di follower. Poco fa ha pubblicato uno scatto che ha messo virtualmente tutti k.o. Perfetta nella sua semplicità, Elisabetta ha regalato un momento magico a tutta l’Italia, soprattutto ai maschietti.

Un primo piano mozzafiato, capelli lunghi castani piastrati alla perfezione, make-up sensale, perfetto per esaltare il suo viso angelico, gli occhi truccati ed impreziositi sono ammaliatori, una cerbiatta si fa spazio tra la vastità del web. La bocca color carne è pura tentazione, chiunque vorrebbe baciarla.

I commenti non si contano, “Cosa vuoi fare? Farci morire?” scrive un fan visibilmente impressionato, “Tu non sei vera” scrive qualcun altro ammaliato da così tanta bellezza. Un tripudio di cuoricini ed emoticon esplodono tra le fila sempre più piene di complimenti.

La Gregoraci non ha rivali n’è sul palco n’è sul web, è lei la showgirl che l’Italia ama, è lei la showgirl che il pubblico vuole in televisione.