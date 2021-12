Emma Marrone si propone in diretta: “Non voglio essere solo tua amica”. Il pubblico resta senza parole

Durante la puntata di ”X Factor” il pubblico assiste ad una scena inaspettata. la cantante salentina flirta con un concorrente. La proposta indecente.

Anche quest’anno ‘‘X Factor” ha conquistato la sua solita fetta di pubblico e i coach hanno portato alla finale i loro allievi migliori.

Emma Marrone, come in ogni stagione, si è dedicata a 360 gradi ai suoi ragazzi instaurando con loro un rapporto che va oltre all’ambito professionale.

Come è spesso accaduto, infatti, la cantante salentina ha legato con i ragazzi così tanto da farli entrare anche nella sua sfera privata.

Quest’anno ha portato in finale gIANMARIA che si è sfidato con Baltimora.

E’ stato quest’ultimo a conquistare l’ambito premio ma ciononostante, il diciottenne di Vicenza ha dimostrato di avere stoffa per entrare a pieno regime nel panorama musicale italiano.

Emma lascia tutti di stucco: “Ci possiamo lavorare….”

Proprio nei momenti clou di questa finalissima è stata mostrata una clip di gIANMARIA che parla del suo percorso ad ”X Factor” e lo fa ringraziando tutti coloro che l’hanno sostenuto in questi mesi, prima fra tutti Emma Marrone.

“Emma non è stata solo un giudice per me ma anche una mamma, una sorella, un’amica, tutto!”.

Al termine del video mandato in onda, Ludovico Tersigni ha chiesto a Emma se volesse ribattere rispetto al messaggio che le ha mandato gIANMARIA.

Emma ci ha tenuto a intervenire poiché una frase del giovane artista non è passata inosservata: “Sì, volevo puntualizzare una cosa: sorella e amica va bene, mamma no!”.

gIANMARIA è scoppiato a ridere e ha voluto correggersi aggiungendo un dettaglio inaspettato: “Io avevo detto anche fidanzata ma è stato tagliato…”

E’ stato proprio in quel momento che Emma ha stupito tutti con un’affermazione incredibile: “Fidanzata ci possiamo lavorare….”.

Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi: ora che è terminato il programma e Emma e gIANMARIA hanno svestito i panni di coach e allievo potranno finalmente iniziare un’inattesa storia d’amore?