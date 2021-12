Per la prima volta il pubblico ha potuto seguire da vicino gli avvenimenti accaduti poche settimane prima della partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo, compresa una chiamata con il direttore artistico

Si sono classificati secondi al settantunesimo Festival di Sanremo con il brano “Chiamami per nome“, ma tutti ricorderanno come la partecipazione di Fedez e Francesca Michielin venne messa a rischio proprio dal rapper. Quest’ultimo aveva infatti accidentalmente rivelato alcuni secondi del brano, pubblicando l’audio per sbaglio sul suo profilo Instagram. Una svista cancellata in pochi minuti ma che sono bastati per far rischiare la squalifica ai due artisti in gara. Per la prima volta, grazie alla serie The Ferragnez, il pubblico ha potuto vedere cosa è accaduto davvero nei giorni successivi allo spoiler.

La chiamata di Fedez ad Amadeus dopo lo spoiler: “Sono un cogl****”. La reazione del direttore artistico

Sono attualmente disponibili le prime cinque puntate della serie The Ferragnez, pubblicata in esclusiva su Amazon Prime Video. Le telecamere seguono la vita di Fedez e Chiara Ferragni, così come delle rispettive famiglie. Le immagini sono state girate a partire da dicembre 2020 e hanno seguito anche da vicino l’esperienza vissuta dall’artista al Festival di Sanremo.

Per la prima volta il pubblico ha potuto assistere a quello che è accaduto “dietro le quinte” dopo che Fedez pubblicò per sbaglio alcuni secondi del brano in gara. Palpabile il dispiacere e la disperazione dell’artista che non ha voluto nascondere le sue emozioni neanche alle telecamere.

“Sono un cog**one. Ho smesso di piangere cinque secondi fa, ho chiamato Francesca piangendo come un cretino. Mi sembra un incubo” -dichiara- “è un lavoro di mesi, sempre per delle caz**te mi perdo“. La sua preoccupazione più grande riguardava l’aver potenzialmente mandato in fumo il lavoro di altre persone e di poter causare un danno alla sua partner artistica.

Per la prima volta è stata mandata in onda anche la chiamata che Fedez ha effettuato al direttore artistico, Amadeus, con il quale si è voluto scusare personalmente. “Sono mortificato […] Non riesco a capacitarmi di come sia stato possibile, mi sento davvero una mer**“, parole al quale il presentatore ha risposto con garbo cercando piuttosto di rassicurare il cantante.

“Tranquillo, tanto ho capito che questo Sanremo va così“, ha dichiarato amareggiato Amadeus che in quel frangente stava avendo a che fare con un organizzazione piuttosto complicata. “Facciamo le valutazioni, vediamo il regolamento“, afferma per poi concludere che gli avrebbe fatto sapere appena avesse avuto novità dalla Rai.

Tutti conoscono l’epilogo della storia: Fedez e Francesca Michielin non sono stati squalificati e hanno potuto gareggiare regolarmente al Festival canoro. Le telecamere hanno continuato a seguire da vicino anche il resto della preparazione all’evento e l’emozione del rapper sul palco dell’Ariston.