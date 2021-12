Francesco Totti a Ilary: “Se non fosse stato per questa cosa ti avrei già lasciato” Il VIDEO è virale

In rete impazza un video assai virale che riguarda la coppia del momento: Ilary Blasi e Francesco Totti. Tutta la verità sul prosieguo del loro amore.

La showgirl Ilary Blasi e l’ex capitano giallorosso, Francesco Totti sembrano ogni giorno essere fatti l’uno per l’altra. In molti, da quando sono usciti alla ribalta con il loro grande amore tendono ad imitare la loro empatia e raffinatissima intesa.

Pur avendo due carriere completamente diverse, la coppia è sempre andata d’accordo nella vita privata. I loro tre figli rappresentano la prova tangibile che i due volti dello spettacolo sono destinati a restare insieme fino alla fine dei loro giorni.

Dietro ai figli però c’è dell’altro, ovvero un ‘pettine’ pronto a sciogliere i nodi delle difficoltà che pone la vita. Tuttavia, oggi circola un video piuttosto significativo che mette in luce le prime ‘intemperie’ della coppia.

Le parole di Totti provocano un silenzio quasi tombale negli sguardi attoniti di Ilary e la giornalista che vi ha posto l’interrogativo. Andiamo a vedere però i dettagli di un video caricato sulla piattaforma di ‘Tik Tok, che circola in queste ore, in maniera insistente

Francesco Totti sputa fuori il rospo su Ilary Blasi: “E’ solo per questo motivo che andiamo avanti io e lei…”

Parole che mai nessuno dei followers e gli appassionati della coppia, Totti-Blasi avrebbe mai voluto ascoltare. Eppure il video caricato sulla piattaforma di ‘Tik Tok‘ dal profilo ‘calcioju.ita‘ è sotto gli occhi di tutti.

Tutti credevano che dopo tanti anni di storia d’amore, condita da banalissime incomprensioni, nulla o nessuno sarebbe stato in grado di separarli. E invece, la verità sul perchè i due volti dello spettacolo abbiano deciso di continuare a stare insieme è tutta nelle frasi agghiaccianti dell’ex capitano giallorosso.

“Se non fosse stato per i figli, ti avrei già lasciato…”. Chissà se dietro quelle scottanti parole di Francesco si celi un pizzico di ironia. Tuttavia, il ‘Bimbo de Oro’, come veniva soprannominato dai suoi tifosi sembrava mostrare un piglio serio e sereno.

In seguito la reazione di Ilary non sembra incutere preoccupazione per il futuro della coppia. La conduttrice la prende sul ridere, poi l’intervista prosegue con toni distesi e (si spera) sinceri.

E voi, invece come interpretate le parole iniziali dell’ex pupillo dei tifosi della Roma? Siete preoccupati per il loro futuro, insieme?