Genoa-Sampdoria, le pagelle e il tabellino del super derby: gol e spettacolo allo stadio Marassi.

Il diciassettesimo turno di campionato si apre con il derby di Genova tra il Genoa e la Sampdoria. Le due squadre liguri stanno vivendo un campionato mediocre, in particolare i rossoblu che navigano nella zona retrocessione. I blucerchiati, invece, non riescono a salire in graduatoria e hanno già raccolto diverse sconfitte pesanti.

A Marassi, la partita è alquanto divertente. La squadra di D’Aversa passa in vantaggio con un grande colpo di testa di Manolo Gabbiadini. Il Genoa prova a reagire ma ad inizio secondo tempo subisce il 2 a 0: la parata di Sirigu finisce sui piedi di Caputo che trasforma in rete.

Gabbiadini segna ancora, chiudendo di fatto la partita. Il Genoa però non vuole alzare bandiera bianca e riapre la sfida con Destro. Nel finale sale la tensione: principio di rissa e fumogeni in campo, maxi recupero e partita interminabile. Al triplice fischio, la Samp alza le mani al cielo: con questi 3 punti, i blucerchiati salgono momentaneamente al 14esimo posto in classifica.

Sampdoria-Genoa le pagelle e il tabellino della partita

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>Juventus-Genoa le pagelle e il tabellino della partita

GENOA (3-5-2): Sirigu 4.5; Vanheusden 6 (85′ Kallon sv), Masiello 5.5 (57′ Vasquez 5.5), Criscito 5.5; Ghiglione 5.5, Sturaro 5, Badelj 5.5, Hernani 4.5 (73′ Portanova 6), Cambiaso 6; Pandev 6, Ekuban 5 (56′ Destro 6.5). All. Shevchenko.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6.5 (68′ Dragusin 6), Yoshida 6, Colley 5.5, Augello 6; Thorsby 7 (76′ Chabot 5.5), Ekdal 6.5, Adrien Silva 6, Candreva 6.5 (94′ Askildsen sv); Gabbiadini 8(68′ Verre sv), Caputo 7. All. D’Aversa.

Marcatori: Gabbiadini (S), Caputo (S), Gabbiadini (S), Destro (G)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Milan-Liverpool e Inter-Real Madrid, pagelle e tabellino della Champions League

Il Genoa, nel prossimo turno di campionato, affronterà la Salernitana. Match delicato per Sheva: il nuovo allenatore rossoblù deve assolutamente raccogliere punti per non compromettere la lotta salvezza. La Sampdoria, invece, ospiterà giovedì il Torino: dopo questo prezioso successo nel derby, la settimana verrà affrontata con maggiore serenità da parte degli uomini di D’Aversa.

IL TG SPORT DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO