Panico nella casa del GF Vip. Dopo tre mesi stanno cominciando i primi attriti tra i concorrenti storici di questa edizione e Manila Nazzaro ha perso le staffe

Sono trascorsi tre mesi dall’inizio del GF Vip e le cose si stanno facendo sempre più difficili all’interno della casa. I concorrenti dovranno convivere per altre nove settimane e, con la complicità delle feste di Natale che si stanno avvicinando, è difficile mantenere l’entusiasmo sapendo che si starà lontani dai propri cari. Manila Nazzaro ieri ha avuto un momento in cui è crollata, e la sua tristezza si è tramutata in rabbia: spesso basta una goccia a far traboccare il vaso ed è proprio quello che è successo alla nostra showgirl.

GF Vip, Manila Nazzaro perde le staffe nella casa: “Ora basta”

Manila si è infuriata quando, arrivando in cucina, ha trovato il lavello pieno di stoviglie sporche. Aveva proprio finito di pulire per preparare il pranzo e, nel giro di pochi minuti, si è ritrovata di nuovo una montagna di cose da pulire.

La showgirl ha perso le staffe a causa del menefreghismo dei suoi compagni, che usano piatti e bicchieri e poi li lasciano lì senza preoccuparsi di pulirli. Jessica, che in quel momento era presente, per calmarla ha deciso di mettersi lei a pulire tutto.

Manila però non è servito: “Durante il pranzo approfitto del fatto che siamo tutti insieme e faccio la pazza, perché questa storia deve finire o giuro che me ne vado“.

Non è la prima volta che qualcuno si lamenta della noncuranza di alcun concorrenti: molto spesso ci vanno di mezzo proprio le Principesse. In particolar modo Lulu, che viene spesso accusata di non fare niente.