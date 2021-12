È giunto il momento tanto atteso: i concorrenti del “Grande Fratello Vip” stanno per essere messi al corrente del prolungamento del programma. Come reagiranno?

Una notizia che il pubblico ormai conoscere da diverso tempo ma di cui i diretti interessati sono ancora all’oscuro. Il Grande Fratello Vip, come tutti sanno, non terminerà il 13 dicembre. Il reality condotto da Alfonso Signorini è stato prolungato fino a marzo, sebbene non sia stata ancora annunciata ufficialmente la data della finale. I vip attualmente rinchiusi nella casa più spiata d’Italia hanno iniziato a ipotizzare un allungamento della loro permanenza, nonostante non sappiano di quale entità. Lo scopriranno nel corso della puntata di questa sera, venerdì 10 dicembre.

L’ora della verità: come reagiranno i concorrenti alla notizia? Le decisioni finali lunedì in diretta

Per i concorrenti della sesta edizione del reality più discusso e seguito di Mediaset è giunta l’ora della verità. Nel corso della puntata che andrà in onda questa sera Alfonso Signorini informerà i vip della decisione di prolungare il programma fino a metà marzo. Proprio come accaduto lo scorso anno il pubblico attende con impazienza il momento in cui gli inquilini scopriranno il loro destino e si domanda quali saranno le loro reazioni.

Nella scorsa edizione tra lacrime, crisi e dubbi, la maggior parte dei concorrenti decise di accettare l’allungamento del contratto e rimanere all’interno della casa. Cosa accadrà invece quest’anno?

A tutti i vip sarà data la possibilità di scegliere cosa fare: restare o terminare la loro esperienza. Il conduttore lascerà loro un paio di giorni per riflettere e nella puntata di lunedì 13 dicembre dovranno comunicare ufficialmente la loro decisione.

Nelle ultime settimane sono state molte le indiscrezioni su chi potrebbe decidere di abbandonare la casa in quest’occasione. Tra i nomi che circolano troviamo quello di Manuel Bortuzzo, Aldo Montano, Manila Lazzaro e Davide Silvestri. Ma l’ultima parola spetterà proprio a loro.

In seguito al prolungamento del programma nelle prossime settimane le dinamiche interne saranno ulteriormente scombussolate dall’ingresso di nuovi concorrenti. Il primo nome tra quelli apparentemente confermati sarebbe quello di Eva Grimaldi che andrebbe a prendere il posto di Vera Gemma, inizialmente annunciata come nuovo acquisto del cast.

Non saranno puntate prive di colpi di scena quelle di questa sera e di lunedì 13. Per sapere cosa accadrà agli attuali inquilini della casa del GF Vip l’appuntamento è, come sempre, su Canale 5.