“Li hai stupendi…”, Giorgia Palmas in tenuta sportiva ma lo sguardo cade lì. Dettaglio impressionante – FOTO

L’ultimo scatto di Giorgia Palmas ha scatenato le fantasie bollenti del pubblico social: nel giro di pochi minuti, tutti hanno commentato quel particolare…

Con ben 1,8 milioni di followers, l’ex velina e conduttrice Giorgia Palmas è ormai una vera celebrità nel mondo dei social. Accanto al marito Filippo Magnini, padre della sua secondogenita Mia, la 39enne di Cagliari si diletta addirittura in rubriche culinarie in grado di far venire l’acquolina in bocca ai fan.

Negli ultimi giorni, l’ex velina di “Striscia la Notizia” sta deliziando il suo consistente pubblico attraverso scatti in grado di lasciare gli utenti senza parole. Nell’ultimo post, Giorgia si è superata sfoggiando una mise da vera femme fatale. I followers, tuttavia, si sono lasciati distrarre da un particolare a dir poco bollente…

Giorgia Palmas in tenuta sportiva ma lo sguardo cade lì. Dettaglio impressionante – FOTO

Per vederla, vai su Successivo