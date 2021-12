“Hai offuscato Diletta” Giorgia Rossi tacchi a spillo e lo stacco di coscia da urlo: è devastante FOTO

Giorgia Rossi continua a stupire il web con degli scatti mozzafiato, l’ultima foto è qualcosa di unico: gambe e lato A da urlo

Giorgia Rossi è una conduttrice e giornalista che si sta facendo conoscere ancora di più dal pubblico italiano per il suo lavoro con l’azienda Dazn. Dall’inizio del campionato della stagione 2021-2022 è scesa in campo e ogni weekend regala ai fan scatti mozzafiato.

Su Instagram è seguita da quasi cinquecentomila follower e sono in tanti a preferirla alla sua collega Diletta Leotta.

Giorgia Rossi, il vestito aderente mette in risalto le sue curve migliori – FOTO

Il suo profilo Instagram è un concentrato di energia e sensualità, le sue foto fanno il giro del web ed ogni outfit è strepitoso. Addosso a lei tutto è più bello ed i fan non perdono occasione di lasciare qualche commento sotto ai post.

Le ultime foto sono state scattate in studio prima o dopo la diretta di “Euro-games”. Per l’evento la conduttrice ha indossato un vestito nero aderente attraverso cui ha messo in mostra le sue curve.

Sfoggia poi lo stacco di coscia con un paio di tacchi a spillo che la rendono ancora più seducente e sensuale. I capelli sono sciolti e il trucco è quasi impercettibile.

“Peccato che sei fidanzata”, qualcuno ha scritto sotto al post e poi ancora “La giornalista numero uno”. Qualcun altro aggiunge: “Lunga come un’autostrada”. Poi un fan non riesce a trattenersi: “Hai offuscato Diletta”.

Ormai Giorgia Rossi sa come sedurre il web e non perde occasione di farlo, tra una foto e l’altra, una diretta e l’altra il seguito sui social aumenta e i fan impazziscono per così tanta bellezza e semplicità che ultimamente in televisione tende a mancare.