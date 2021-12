Jennifer Aniston ancora sotto attacco, torna a parlare della sua “non maternità”: “Mi sono stancata!”

La ex di Bred Pitt da diversi mesi è stata presa d’assalto per una frase che lei stessa ha rivelato sulla sua vita privata, la stampa non le dà tregua.

Qualche mese fa finalmente l’attesa reunion del cast di “Friends”, l’amata sitcom che negli anni Novanta ha unito generazioni di telespettatori alle prese con le vicende sentimentali e non solo dei volti storici dello show.

Nell’episodio speciale, oltre a Jennifer Aniston hanno partecipato anche David Schwimmer, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow e Matthew Perry. Una reunion che ha emozionato e allo stesso tempo fatto riemergere vecchi sentimenti nostalgici, oltre che la consapevolezza del passare degli anni per tutti.

La bellissima Aniston – oggi 52enne – più degli altri è però stata presa di mira per una dichiarazione relativa la sua vita privata e la non maternità raggiunta: “Ho messo al primo posto la carriera invece dei figli”.

La stampa da allora, anche se la questione maternità continua dalla separazione con Brad Pitt nel 2005, non ha mai smesso di additarla, fino alla recente intervista in cui l’attrice ha finalmente messo a tacere tutti. Sentiamo cosa ha rivelato.

Jennifer Aniston non ci sta più: “Non lo farò perché mi sento incompleta”

La sofferenza dell’attrice che da anni è frustrata per via dell’insistenza della stampa sulla sua “non volontà” di far figli è diventata per lei un vero e proprio macigno che alla fine ha deciso di esternare con l’intervista a The Hollywood Reporter.

“(…) Prima prendevo tutto molto sul personale, inclusi tutti i rumor sulle gravidanze e sul fatto che io avessi messo al primo posto la mia carriera. Non avete idea di cosa io stia passando nella mia vita, dal punto di vista medico e tutto il resto…non sapete se io posso avere figli o meno. Sentire quelle voci è stato molto doloroso e decisamente di cattivo gusto”.

La Aniston però poi ha alzato il tiro sul suo reale stato emotivo molto turbato. Sostiene che mentre un uomo può o non può sposarsi o avere una relazione con donne più o meno giovani, tutto questo ad una donna ancora oggi non è consentito.

“Siamo completi con o senza un compagno, con o senza un figlio. Possiamo decidere da soli cosa è giusto quando si tratta dei nostri corpi”, spiega.

“Quella decisione è nostra e solo nostra. (…) Non abbiamo bisogno di essere sposate o madri per essere complete. Mi sono stancata…sì, potrei diventare madre un giorno, ma non lo farò perché mi sento incompleta”.