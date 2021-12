La band del momento è “tornata a casa”, esibendosi laddove tutto è cominciato. Tanti i ricordi riaffiorati che gli artisti hanno voluto condividere con i loro fan

Dopo diversi mesi passati negli Stati Uniti, dove hanno avuto modo di farsi conoscere e di partecipare a prestigiosi eventi, i Maneskin sono rientrati in Italia in tempo per prendere parte a una serata speciale. Sono stati loro, insieme ai Coldplay, i super ospiti della finale di X Factor andata in onda giovedì 9 dicembre e che ha visto trionfare il giovane BALTIMORA. La band italiana ha infiammato il palco del Forum di Assago con un medley dei loro ultimi straordinari successi. Tornati dietro le quinte i quattro artisti si sono lasciati andare ai ricordi del passato.

“Ne è passato di tempo”, i Maneskin ricordano l’inizio di tutto

Sono stati proprio loro a inaugurare la finale del talent portando sul palco “Beggin‘” a distanza di quattro anni dalla loro partecipazione. La stessa cover cantata la prima volta a X Factor è oggi uno dei brani più ascoltati al mondo e ha permesso ai Maneskin di dominare le classifiche globali.

Poi il ritorno sul palco con un medley di “I wanna be your slave“, “Zitti e buoni” e “Mammamia“, con il quale hanno infuocato il Forum di Assago. Una volta tornati dietro le quinte non hanno potuto fare a meno di ricordare quello che hanno vissuto tra quelle stesse mura solo alcuni anni fa.

“Grazie X Factor per averci accolti ancora una volta su un palco per noi così importante, è stato magico“, con queste parole hanno voluto ringraziare il programma, accompagnandole a una foto che li ritrae tra i corridoi del palazzetto. Poi la volontà di fare un tuffo nel passato. “Ne è passato di tempo“, scrivono, condividendo una foto di oggi e una risalente al 2017 proprio in occasione della finale di X Factor vissuta in quello stesso Forum.

Lo scatto ritrae i componenti dei Maneskin alle prime armi, ma già allora il loro animo rock traspariva in tutto e per tutto: dalla loro musica ai look fino alle gesta. “Saremo per sempre grati“, concludono dopo aver ripercorso il tunnel dei ricordi.

I Maneskin chiudono così un anno davvero eccezionale e si preparano a vivere un 2022 altrettanto ricco. Numerosi gli eventi annunciati ai quali prenderanno parte in tutto il mondo e i loro fan potranno aspettarsi, con molte probabilità, anche della nuova musica.