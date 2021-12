Nel pomeriggio di ieri a Misinto, in provincia di Monza, un uomo di 81 anni ha perso la vita dopo che la sua auto si è schiantata contro un muretto.

Un uomo di 81 anni è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale. È accaduto ieri pomeriggio a Misinto, provincia di Monza, lungo una strada statale. La vittima ha perso il controllo della sua vettura che, dopo essere finita fuori strada in un campo, si è schiantata contro il muretto di recinzione di una casa. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato l’anziano d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è morto poco dopo.

Monza, auto esce di strada e si schianta contro un muretto: morto un uomo di 81 anni

Un drammatico incidente stradale, avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 9 dicembre, lungo una statale nel territorio di Misinto, comune provincia di Monza, è costato la vita ad un uomo di 81 anni.

L’anziano, di cui non è stata resa nota l’identità, secondo quanto ricostruito, come riportano alcune fonti locali e la redazione di Sky Tg24, stava percorrendo la statale alla guida della propria auto, quando improvvisamente, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo. La vettura è uscita dalla carreggiata in un campo aperto ed ha terminato la propria corsa contro un muretto di un’abitazione a velocità sostenuta. Uno schianto violentissimo.

Sul luogo della tragedia sono arrivati, in pochi minuti, i vigili del fuoco ed i soccorsi del 118 a bordo di un’ambulanza e di un’eliambulanza. Lo staff sanitario, dopo le prime cure sul posto, ha elitrasportato l’81enne presso l’ospedale Niguarda di Milano. Qui i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: l’anziano, scrive Sky Tg24, è deceduto poco dopo l’arrivo al nosocomio per le gravi lesioni riportate nell’impatto.

Intervenuti anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per determinare le cause che hanno fatto terminare la vettura fuori strada. Tra le ipotesi al vaglio quelle di un possibile malore, che avrebbe colpito la vittima alla guida, o l’eccessiva velocità.